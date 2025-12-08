37歲殉職消防員何偉豪。(消防處提供)

大埔宏福苑五級火造成159人死亡，包括殉職消防員何偉豪，仍有31人失聯。消防處將於下周五(12月19日)，在紅磡世界殯儀館為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。

何偉豪入職9年，駐守沙田消防局，他在火災當日下午3時01分到達現場，在大廈地下進行滅火救援，半小時後失去聯絡，在4時01分被發現在宏昌閣電梯對出的空地，面部燒傷，救護員為他進行心肺復甦再送院搶救，4時45分證實不治。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-殉職消防員何偉豪-最高榮譽喪禮下周五舉行/625913?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral