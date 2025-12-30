大埔宏福苑五級火｜毀容難辨，台修復團隊赴港仗義相助，以科技與匠心修復遺體縫補家屬心靈創傷。

大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑早前發生震驚全港的五級大火，奪去超過161條寶貴生命，無數家庭瞬間破碎。面對至親離世，不少家屬最心痛的，是遺體因受高溫烈焰嚴重焚毀而面目全非，甚至難以辨認遺容。為了讓逝者能尊嚴地走完最後一程，多個台灣專業遺體修復團隊跨海赴港，義務為遇難者進行修復工作，希望透過專業技術「還原」先人面貌，撫平生者心中的創傷。

大埔宏福苑五級火｜火場遺體腐化快3倍？專業團隊與時間競賽搶救遺容

在醫療與殯儀專業角度而言，火災遺體的處理極具挑戰性。九龍殯儀館總經理甘亮得指出，火災後的遺體惡化速度會比一般遺體快兩至三倍。為了防止遺體進一步腐化及發臭，本地修復團隊在第一時間已進行首階段處理，令遺體狀態穩定下來。

「遺體必須先完善，才能化出好的妝容。」

台灣著名遺體修復師、曾任職警界的郭璋成表示，遺體修復不單是化妝，更涉及法醫學、人體解剖學及遺體保存學等多門專業知識。對於部分被燒至殘缺不全、甚至只餘部分骸骨的個案，修復師需以骸骨或骨灰作基礎，配合特殊矽膠等醫用物料進行重塑。

目前的遺體修復技術正走向高科技化，業界正考慮引入內地已趨成熟的 3D 打印技術，僅需提供逝者生前的清晰面部照片，即可生成接近一比一相似的3D模型，以完成面部重塑。然而，香港目前在3D打印遺體修復的技術上仍處於起步階段。

甘亮得坦言，目前本地的3D打印技術若未達至極高水準，還原度可能僅得兩至三成，與先人生前樣貌仍有落差。因此，現時仍主要依賴如郭璋成、魏福志等資深修復師的手工修復技術。團隊會使用醫學用骷髏模型覆蓋特殊矽膠，依據家屬提供的照片、身高、體重及衣著描述進行精細塑形，務求讓遺體恢復生前最安詳的狀態。

此次來港支援的團隊包括復聯慈善協會及安妮詩遺體處理團隊。復聯慈善協會的禮儀師魏福志表示，他們一向秉持義診般的精神「我們一向免費，大家都是同胞，能幫上忙就好」。

郭璋成團隊則與九龍殯儀館合作，為尋求協助的宏福苑家屬提供費用全免的修復服務。郭璋成曾處理過多宗重大災難，包括2014年澎湖空難。他表示，這份工作不僅是修補肉體，更是「悲傷療癒」的一部分。他分享道：「人要完整的來，也要完整的回去見祖先」；修復工作的真正意義，是讓家屬能有機會與往生者最後一次「面對面」道別，將來不及說的話說出口。

遺體修復也獲視為事後心理輔導（Grief Therapy）的重要一環。當家屬能看見逝者面容平靜、完整，能有效降低災難後創傷後壓力症候群（PTSD）的發生機率。如同像是為生者裂開的心靈，進行一場看不見的手術，透過最後的溫柔告別，讓創傷得以癒合。