大埔宏福苑五級火｜沉痛哀悼！沙田消防員何偉豪殉職，宏福苑五級火至少釀159死：向所有逆火救援的消防、醫護致以最崇高敬意。

大埔宏福苑五級火｜香港大埔宏福苑上月（11月26日）發生的五級大火，造成了香港火災史無前例的慘重傷亡。在這場無情火災中，我們失去了一位年僅37歲、隸屬沙田消防局的英勇消防員何偉豪，他為保護市民生命安全而光榮殉職。殉職的何偉豪消防員，入職已有9年，事發時他是細搶救車的隊員，負責進行滅火救援行動。

大埔宏福苑五級火｜沉痛哀悼！沙田消防員何偉豪殉職，宏福苑五級火釀至少159死：向所有逆火救援的消防、醫護致以最崇高敬意。

消防處處長楊恩健敘述，何隊員於下午約3時01分到達宏福苑現場，隨即進入地下進行滅火救援。然而，火場環境極其惡劣，他在下午3時30分與隊伍失去聯絡。

消防同袍隨即啟動搜救程序，終於在下午4時01分，於宏福苑宏昌樓電梯對出空地發現何隊員。當時，何隊員的面部有燒傷的情況。時間就是生命，現場救護同事立即展開緊急搶救，並使用了心肺復蘇法。何隊員隨後被緊急送往威爾斯親王醫院。可惜，經醫院當值醫護人員證實，他在下午4時45分搶救無效離世。

行政長官李家超對此次大火導致多人傷亡表示極度關注，並對消防人員殉職感到極度哀傷。他已指示全力救治傷者及應對後續工作。保安局局長鄧炳強亦對何偉豪的犧牲表示深感悲痛。消防處處長楊恩健已向何偉豪的家屬致以深切慰問，並承諾提供一切所需支援。

是次大火火勢之所以「一發不可收拾」並造成重大傷亡，與建築物外部被封的物料密切相關。警方調查發現，事發大廈各層大堂的窗外被建築工程公司維修時，用發泡膠密封。此外，大廈外牆的保護網及防水帆布等亦懷疑不符合防火要求。

新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒指出，警方有理由相信有關工程公司負責人因「嚴重疏忽」引致今次意外，導致火勢迅速蔓延，最終造成重大傷亡。目前，三名工程公司負責人（包括兩名董事及一名工程顧問）已涉嫌誤殺被捕。

火災中常見的兩種常見傷害包括：

高溫燒傷與熱傷害：

發泡膠等材料燃燒會產生極高熱量，導致火焰迅速蔓延，這正是何隊員在近距離執行任務時，面部不幸遭受燒傷的主因。熱傷害會對人體皮膚、呼吸道黏膜造成即時及永久性損傷。

吸入性損傷：

許多建築和裝修材料，特別是塑膠和發泡膠在燃燒時，會釋放出大量有毒煙霧。這些有毒氣體，例如一氧化碳和氰化氫，吸入後會迅速進入血液，導致細胞缺氧，嚴重損害中樞神經系統和心臟功能。在火災中，許多遇難者並非死於火焰直接燒傷，而是因為吸入高濃度毒煙而昏迷或窒息死亡，亦對救援人員和居民的生命構成致命威脅。

我們向在大火中失去生命的無辜市民表示最深切的哀悼，願逝者安息。亦向所有參與是次宏福苑救援行動的消防隊伍、救護員，以及在後方日以繼夜搶救危殆傷者的醫護人員，致以最崇高的敬意。同時，向英勇犧牲的何偉豪消防員致敬。