精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
大埔宏福苑五級火｜沙田賽馬閉門進行 馬會全捐7020萬收益 累計捐助1.7億
因應大埔宏福苑大火，香港賽馬會在沙田賽馬場舉行的賽事以閉門形式進行，舉行默哀儀式悼念宏福苑罹難者。馬會指，將今日賽事總收益，即7,020萬元，悉數捐予由香港特別行政區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」，連同之前透過「賽馬會緊急援助基金」提供的1億元援助，以解傷者及死者家屬的燃眉之急 ，馬會總共已向受影響居民捐助1億7,020萬元。
多個基金捐助項目已即時行動
馬會指，在政府決策局和部門的協調及領導下，多個基金捐助項目已即時行動，為受影響的家庭提供切實的援助，包括支援過渡性房屋營運機構，為空置單位添置家具及日常用品；提供應急藥物、情緒及喪親支援；協助年長居民和照顧者聯繫合適的社會服務；舉辦家長網上課程，支持大埔的幼稚園及托兒所；提供津貼予受影響學生購買校服、文具和其他必需品；以及提供食物援助予有需要人士。
為受災員工安排臨時住宿 應急資金
此外，馬會亦已為受火災影響的員工，安排臨時住宿及應急資金，並設立24小時熱線協助有需要情緒支援的員工。
馬會又向火災中痛失摯愛的傷者及死者家屬致以深切慰問，繼續與相關政府部門及非政府組織緊密合作；強調將繼續留意事件發展，並與相關政府部門保持密切聯繫，以確定最有效的支援方式，幫助受到影響的居民渡過難關。
特區政府「大埔宏福苑援助基金」已可透過 AlipayHK 捐款
大埔火災牽動人心，事件發生後AlipayHK 第一時間與慈善團體在AlipayHK 內開設專項捐助通道，「大埔宏福苑援助基金」加入後，AlipayHK 已可支持港府基金和15個慈善機構專項計劃的捐助，方便市民表達愛心和支持。截至目前，民眾在 AlipayHK 上捐贈給慈善機構的善款總額已逾1.8億港元，超過42萬人參與，彰顯社會凝聚力。 「香港是我們的家。螞蟻香港、AlipayHK及螞蟻銀行再次向受影響居民致以深切慰問，向前線消防及救援人員致以崇高敬意。以這座傳奇之城的團結、愛心和巨大韌性，我們定能相互扶持，共渡難關，重建家園。」 (BC)infocast ・ 7 小時前
敏華(01999)向大埔災民捐贈總值1000萬元援助款項及禦寒物資
近日大埔宏福苑發生五級火警,敏華控股(01999.HK)即時啟動援助行動,捐贈總值1000萬港元的款項及物資,具體包括:一) 現金捐款500萬港元,用於為死傷者家屬提供緊急經濟援助,支援前線救援及善後工作,涵蓋生活物資補給、醫療援助及後續過渡安置等需求。二) 物資捐贈500萬港元,已即日調配送往災區,包括2500張高級棉被、2000個乳膠枕,以及2000盒套裝毛巾,以解決受災居民的部分生活所需。敏華控股董事局主席黃敏利表示,將持續關注災區後續重建與居民安置進度,並願與社會各界攜手,為受災群眾盡力提供更多支持,助力他們盡快走出困境、恢復正常生活。 (BC)infocast ・ 1 天前
OPPO 與 vivo 各捐 1000萬港元，支援大埔宏福苑火災救援
文章來源：Qooah.com 香港大埔宏福苑在11月 26 日下午發生五級火災，災情影響巨大。香港特區政府保安局局長鄧炳強表示，香港大埔火災距今（11月28日）已經造成 128 人遇難，79 人受傷。對於此次災情，社會各界都伸出了援手。 對此災情 OPPO 公司稱，公司將會捐贈 1000 萬港元，作用於支援受災同胞的醫療救助、緊急安置、過渡期生活援助等工作。 OPPO 公司將會一直關注救援情況，並與各位公益夥伴們一起幫助受災同胞，幫助受災同胞早日渡過難關。OPPO 向全部奮戰在一線的消防員、救援人員以及社會愛心力量、人士表達崇高的敬意。 vivo 公司也發佈公告表示，公司將捐贈 1000 萬港元，用於支援醫療救治、災民安置及家園重建工作。vivo 將會持續關注救援進展，全力支援救援工作，與香港同胞攜手共渡難關，願同胞們能夠早日撫平創傷。 各界力量相繼守望相助，與香港同行，願大埔和所有受災同胞們能夠早日渡過難關！Qooah.com ・ 1 天前
人行開通跨境人民幣捐贈綠色通道
人民銀行發佈通知,為全力配合做好香港大埔火災人員搜救、傷員救治、善後安撫等工作,確保境內捐贈資金零延遲到賬,央行支持商業銀行建立跨境人民幣捐贈綠色通道。根據通知,商業銀行無需審核單證材料,可憑境內機構、個人付款指令,將捐贈款項直接劃轉至大埔宏福苑援助基金賬號,並按照要求做好人民幣跨境收付信息管理系統數據報送。 (BC)infocast ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜馬會捐沙田閉門賽事七千萬收益 援助宏福苑居民
【Now新聞台】馬會宣布捐出包括今日沙田閉門賽事收益在內的七千萬元，給政府成立的大埔宏福苑援助基金。連同早前透過緊急援助基金提供1億元援助，馬會至今合計捐款超過1.7億元；馬會向傷者及死者家屬致以深切慰問，會透過旗下慈善信託基金，繼續與相關政府部門及非政府組織緊密合作。宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
紫金(02899.HK)捐贈2,000萬元支援宏福苑火災災後建設
紫金礦業(02899.HK)公布，公司高度關注大埔宏福苑災情，為積極履行社會責任，捐贈現金2,000萬元，用於受災群眾的緊急救助、生活安置等災後建設工作。 公司心繫香港同胞的安危，將持續關注災情進展，願與社會各界攜手，為災後建設貢獻力量，與社區共同守望、共渡難關。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
宏福苑五級火災｜富衛保險捐出1000萬元支援緊急援助及災後復原
【Now新聞台】大埔宏福苑周三發生五級火災，造成重大人員傷亡。多間企業、商會繼續捐款支援救災。富衛保險捐出1000萬港元，支援緊急援助及災後復原工作，同時設立24小時支援熱線，為客戶安排緊急個案跟進，並積極推動快速理賠方案，包括為住在受影響屋苑的人壽保單持有人及僱員福利成員，提供1萬港元現金應急，以及一次性豁免受影響保單相關貸款利息等。DFI零售集團捐出總值1500萬元的物資及現金。港鐵捐出1000萬元，亦會向受影響災民捐出含2000元的八達通卡。港航、置地、中華總商會等分別捐出1000萬元。另外，特區政府已設立援助基金，提供中銀香港戶口，接受個人及機構捐款。宏福苑五級火災．不斷更新宏福苑五級火災｜富衛捐1000萬元支援緊急援助及災後復原工作 設24小時熱線提供醫療服務支援等各方支援宏福苑五級火災民 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
同珍集團等合共捐款200萬港元支援大埔宏福苑大火受災人士
對於大埔區宏福苑日前發生的火災事故,同珍集團表示,深表悲痛,向不幸罹難的居民及英勇殉職的消防員致以最深切的哀悼,並向所有受影響的家庭、死傷者家屬及前線救援人員致以誠摯慰問。為緩解受災居民的迫切需求,同珍集團已於11月26日火災發生當晚11時30分緊急送出1000套禦寒衣物,並迅速送往相關庇護中心,期望在寒夜中為受災居民送上溫暖與支持。為進一步支持後續救援及社區重建工作,同珍集團、集團董事經理王賜豪、梁小燕、王曼霞透過「王仲銘慈善基金」,向香港特別行政區政府設立的「大埔宏福苑援助基金」及消防處捐贈200萬港元。(BC)infocast ・ 1 天前
雲工場(02512.HK)捐款200萬元支援宏福苑住戶
雲工場(02512.HK)公布，公司已向香港政府設立的「大埔宏福苑援助基金」捐款合共200萬元，主要用於援助宏福苑受影響住戶及支持所有相關工作。 集團謹此向火災中不幸離世者的家屬致以深切慰問，並對在事件中受傷或蒙受損失的人士表達誠摯關懷。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
鷹普與主席陸瑞博合共捐贈100萬港元現金支援大埔宏福苑災民
鷹普精密(01286.HK)宣佈，集團與主席兼行政總裁陸瑞博共同向特區政府「大埔宏福苑援助基金」捐出100萬港元現金，以支援受是次火災影響人士。當中，50萬港元由鷹普以公司名義捐出，50萬港元則由陸瑞博以個人名義捐出。捐款將全數撥入「大埔宏福苑援助基金」，以支援大埔宏福苑火災災後救援工作，協助受影響居民。 集團期望透過是次捐助，為受影響居民提供及時支援，協助他們重建家園，同時向無私守護市民生命財產安全的前線人員表達崇高敬意。鷹普將一如既往與香港市民同心守望，共渡難關。 (BC)infocast ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 4 小時前
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 6 小時前
濱崎步親證上海錄無人演唱會 獲大讚「專業」
日本樂壇天后濱崎步，原定昨日(29日)在上海東方體育中心開騷，門票早已售罄。她與一眾工作人員抵達當地後，卻被主辦方以「不可抗力因素」為由，宣布上海演唱會被取消。東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
穗禾苑決定移除9座大廈維修棚網 移除施工期間封窗膠板
正進行大維修的火炭穗禾苑，將移除全部9座大廈的棚網，預計相關拆除工程需時約10-12日，其後會拆棚架，亦正探討或以吊船方式完成餘下維修工程。整個屋苑亦會移除所有工程期間封窗的塑膠板。infocast ・ 7 小時前
甄子丹妻汪詩詩談宏福苑大火稱「中國製防護網易燃」 遭網民圍攻後刪文道歉
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，釀成數以百計人命傷亡，事件令全球關注，不少人對大火迅速蔓延感到憤慨。藝人甄子丹的妻子汪詩詩在社交網站以宏福苑火災圖作背景，留言指大火「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」。帖文被瘋傳後惹來不少網民留言抨擊，汪詩詩其後刪除帖文，並公開致歉承認「措辭不當」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港採取措施平息大埔火災後的憤怒情緒
【彭博】-- 香港發生近八十年來最嚴重的火災，造成至少146人死亡，並引發了人們對預警缺失的質疑。火災發生後，香港政府採取措施平息公眾日益高漲的憤怒情緒。據《南華早報》周六引述一位知情人士報導，香港警務處國安警察訊問了一名發起請願的男子，該請願要求政府在火災後採取後續行動。此前，中國中央政府駐港國家安全公署表示將採取行動，堅定支持香港特區嚴懲「以災亂港」行徑。針對彭博關於此次逮捕事件的提問，警方表示，他們將「根據實際情況並依法採取行動」。政府的這一舉動凸顯了其對任何公眾騷亂的敏感性，這種反應源於2019年席捲全城的抗議活動，在北京方面實施於2020年實施國家安全法後有效地壓制了異議。此後及新冠疫情之後，香港一直在努力重建其形象。原文標題Hong Kong Acts to Quell Anger After Deadly Building Blaze (1)\--聯合報導 Kiuyan Wong、Twinnie Siu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 5 小時前
宏福苑大火｜趁火打劫！兩批可疑人士聲稱幫災民登記 持非官方表格索銀行驗證碼 遭街坊質詢落荒而逃｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】全城心繫大埔，卻有人趁火打劫。《Yahoo新聞》發現，有兩批來歷不明人士到廣福平台聲稱幫災民登記資料，索取包括銀行帳號及驗證碼，又聲稱可以幫災民提取一萬元「應急錢」。這些表格有不同版本，但全部並非民政署或其他機構的援助申請表，可疑人士更集中向長者落手。記者分別聯絡到兩位目擊街坊，發現至少有兩批人行事，他們身上沒有任何職員證，當街坊質問這些人士來自哪一個機構及「係咪呃錢？」對方不但無法作答，更會馬上逃離現場。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
宏福苑五級火災｜民建聯指若黃碧嬌有違法行為 絕不姑息
【Now新聞台】宏福苑大火，民建聯黃碧嬌曾任法團顧問，該黨表示如果黃碧嬌有違法行為，絕不姑息。 民建聯發聲明稱，網上有許多中傷抹黑以及不實謠言，經有關部門調查後如果證實包括黃碧嬌在內任何民建聯成員存在違法行為，該黨支持依法依規作出嚴正處理，深信公道自在人心，呼籲在調查結果公布前避免作出未經證實的揣測。翻查資料，黃碧嬌曾任宏福苑業主立案法團顧問，期間法團通過約3.3億元大維修工程合約。#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
袁文靜副業係經濟學老師 用英文授課
【on.cc東網專訊】應屆香港小姐競選季軍袁文靜（Jane），另一個身份是一名經濟學老師，Jane從14歲開始學經濟到碩士畢業，教經濟學是她的副業，她在社交平台發布這兩周把副業安排好了：「副業1： The Economist Reading Club 我會給訂閱東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
宏福苑世紀大火跨部門人員繼續調查 消息指在宏盛閣發現遺體
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，當局已成立跨部門調查專組調查火警成因及引致大量死傷的原因，今晨(30日)多個政府部門人員進入大廈搜證。消息指，近中午時分，警員在宏盛閣發現遺體。另外，愛護動物協會人員亦到場搜索動物。on.cc 東網 ・ 10 小時前