大埔宏福苑五級火｜法援署署長陳澤銘履新 稱短期內推措施助災民申請法援

新任法律援助署署長陳澤銘履新，他早上會見傳媒時表示，上任首要工作是聆聽、學習，並與所有持份者保持溝通，確保法援署能夠以專業、有效率及富有同理心方式，應對社會需要。他又說，法援署已成立特別專責組，將於短期內推出一系列措施，全力協助大埔宏福苑災民及受影響人士，按法例需求申請法援，以便處理人身傷亡、財產損失等追討，以至僱員補償等訴訟及相關事宜，強調會確保法援署盡最大努力，向合資格人士提供一切必須法律援助。

至於署方會否主動為災民提供法援、法援署署長一職以往較少「空降」會否有改革工作等，陳澤銘回應說，現時首先要了解部門情況及火災法援工作等，當掌握更多資料後會再分享。他重申，法援署的工作至關重要，需要維護法律面前、人人平等這重要概念，確保所有合資格法援申請人不會因經濟能力不足而無法尋求公義。

