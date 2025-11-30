兩批可疑人士聲稱幫災民登記應急錢
大埔宏福苑五級火｜消息：立法會選舉論壇周二三復辦 選舉料大機會如期舉行
政府因應宏福苑大火，暫停立法會換屆選舉的宣傳及推廣，多個政黨亦相繼暫停選舉工程，將將街上橫額等宣傳品收起。有消息指，部分界別候選人已接獲通知，在周二及周三出席選舉論壇，並會在同一日舉行四場。據了解，投票將如期於下周日、即12月7日舉行。
