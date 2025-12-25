大埔宏福苑五級火｜消防各工協會譴責自稱「冼國林」針對處長及部門失實言論

殉職消防員何偉豪出殯。(美聯社)

消防處的6個工會及協會，今日（25日）發出公開信指責近日在網上一名自稱「冼國林」的網民在社交平台，針對消防處處長以及消防處的不符合事實的言論，包括批評部門滅火策略、指揮以均資源分配等，批評有關言論侮辱消防不同職系的專業及打擊團隊精神，甚至是企圖誤導公眾對部門的理解。

香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、香港消防控制組職員會、香港消防處職工總會、香港消防處救護員會以及香港消防退休人員互助會6個消防工協會發表公開信。指近日在網上一名自稱「冼國林」的網民，針對消防處處長及對部門不符合事實的言論。其中包括聲稱收到「消防高官朋友」轉發內部消防同事的WhatsApp短訊，但經消防處各工協會查證，並沒有會員收到或發出類似訊息，相關

內容與事實完全不符，其來源及真實性均存在重大疑問。

何偉豪在大埔宏福苑五級火當中不幸殉職，事後有市民到沙田消防局獻花悼念。(資料圖片／吳康琦攝)

他們又表示，對「冼國林」在社交媒體上就滅火策略提出的質疑，表示極度憤怒，認為有關言論侮辱消防人員的專業。並指部門已使用「熱成像無人機」協助偵察及監察現場情況，亦從國家消防救援局和廣東省消防救援總隊中得悉，滅火無人機受限於負重、水壓及高溫環境穩定性，相關技術尚在探索試驗階段，還未正式使用。

批評有人誤導言論「以災亂港」

另一方面，直升機投擲水彈以撲滅山火的策略並不適用於樓宇火警，因為直升機會產生強烈氣流，加劇火勢蔓延。當直升機進入樓宇火警引致的濃煙範圍時，有機會導致引擎失效，對現場環境及救援人員，以至飛行安全構成嚴重威脅。而且，直升機投下的水彈更有可能進一步破壞竹棚的結構，影響在場人士的安全。此外，超高雲梯車對道路承重及操作闊度要求極高，即使拆除行人路上的欄杆，行人路的承重能力亦難以讓超高雲梯車安全使用。

協會表示，對於網上有人以不盡不實、具誤導性的言論，企圖「以災亂港」，散佈不實資訊以挑釁社會矛盾，消防處各工協會對此表示強烈不滿和嚴厲譴責。

