大埔宏福苑五級火，消防員何偉豪殉職，沙田消防局降半旗，有市民在消防局外送的上鮮花和心意卡。(路透社)

大埔宏福苑五級火造成至少128人死亡，其中包括殉職的消防員何偉豪。他生前駐守的沙田消防局今早下半旗，有市民送上鮮花及心意卡。

寫上「豪師兄，落更了」

沙田消防局今早8時下半旗，並舉行默哀儀式。有消防員從災場回來參與默哀儀式，默哀不久後再次出動。消防局外擺放著市民送上的鮮花及心意卡，有心意卡寫上「願一路好走，辛苦你了」、「豪師兄，落更了，一路好走」等。

殉職的37歲消防員何偉豪入職9年，駐守沙田消防局，負責細搶救車，他本周三下午3時01分到達現場後在地下負責救援，惟及至3時半失去聯絡。約半小時後，消防下午4時01分在宏福苑宏昌閣升降機對開空地發現他，當時他臉部燒傷，救護員隨即為他急救和進行心肺復甦法，並轉送威爾斯親王醫院搶救，惜延至當日下午4時45分不治。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-消防員何偉豪殉職沙田消防局下半旗-市民送上心意卡/623364?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral