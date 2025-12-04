大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。

災民痛失迪士尼公仔 獲多名善心市民捐贈收藏
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。
大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。
該女網民分享指她於11月30日上班時，巧遇參與宏福苑救援的消防員光顧，並在旁足足聽了三個小時，對方與朋友詳細講述了救援的艱辛與現場細節。
火場的惡劣程度遠超公眾想像，據消防員親述現場極度嚴峻，地形限制了救援車輛進入，導致他們只能依賴單一喉管進行灌救。而且消防員需背負重達約10公斤的呼吸器（BA，Breathing apparatus），有網民表示：
「睇字都覺得佢哋好辛苦同盡晒力。」
在時間就是生命的環境下，救援人員必須與烈火競速。該消防員憶述，他們必須要在「10分鐘跑上22樓」，然後將傷者拖行至6樓。
然而，最令人毛骨悚然的是他們在火場內見證的駭人畫面。該名消防員坦言在爬樓梯時「見到死個人着火」，甚至親眼目睹「一個死者乜4肢無晒」，亦讓在場偷聽的網民亦形容「個畫面好衝擊」。
消防員作為專業人員，他們的訓練及使命感驅使他們盡力拯救每一條生命。然而，在宏福苑的大火中，他們面對了人類力量的極限和環境的無情。面對緊閉的房門，消防員嘗試使用鐵筆破門而入，但因不明原因未能成功。在救援資源和時間都極度匱乏的情況下，他們被迫做出最痛苦的決定：
「鐵筆開唔到門迫住放棄唯有下間。」
雖然該消防員當時感到「幾無助」，但他卻沒有時間沉溺於負面情緒，只能馬上投入到拯救下一個生命的行動中，「佢無時間唔好受，佢有話可以點撚樣算，無辦法唯有下一個」。
同時發文網民亦觀察到，這位經歷煉獄的消防員，在講述這些極度不快的事情時，語氣是「用平靜既語氣講一件好唔開心既事」。這種平靜，其實正正反映出他心理創傷之深，達到難以用正常情緒表達的程度，「睇到佢真心好灰」。
面對極度震撼的死亡與災難場面，前線救援人員所承受的心理壓力是巨大且長遠的。這名消防員的經歷，包括目擊嚴重肢體殘缺、被迫放棄拯救的無助感，極易引發急性應激反應（Acute Stress Reaction），甚至可能發展為創傷後壓力症候群（Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD）。即使他們在現場表現出專業，將注意力轉移到下一個拯救目標，但這些畫面和自責感並不會隨着時間消失。
該發文網民亦提出，公眾大多只關注受害人，但「救人個個其後心理壓力原來真係好大，唔係救完就無事發生」。
經歷重大事故後，救援人員可能會出現多種症狀，包括創傷回閃（Flashbacks）、難以入睡、過度警覺、情緒麻木。如網民所言，共情能力強的人在精神上「係會走唔出」創傷。這亦是為何專業消防員必須接受密集的心理健康支援及危機壓力管理（CISM），以協助他們處理在火場中累積的自責感與無助感。
同時，社會大眾必須明白，消防員「亦是肉體之軀，也有情緒，亦會恐懼，體力有極限」。因此，完善的心理健康服務，讓他們能夠及早處理這些「終身難忘」的經歷，是至關重要的。
結束這次震撼的親述後，這名年輕的消防員留下了簡單卻極具力量的「13字」警句，令發文的網民亦感觸良多：
「真係活在當下，今日唔知聽日事。」
該消防員及發文網民均呼籲公眾，應從中明白到「天災人禍面前我哋什麼都不是」，因此必須「關心下身邊所有人，生命好脆弱，心理健康都好重要」。
眾多網民亦對消防員的付出表達了由衷的感謝與敬意，稱讚他們：
「香港之光，是英雄」
「不怕犧牲，除了職責所在，是大愛，是良知，是專業」
宏福苑五級火的煉獄經歷，不僅警示了火災的無情，更突顯了前線英雄們用血肉之軀衝入火場，履行了職責，社會必須確保他們在生理安全之餘，精神健康亦得到持續而專業的照料。同時希望大眾珍惜生命，活在當下，並關心身邊每一位。
在此向參與救災的2,311名消防及救護人員，以及一眾民間支援組織及義工，致以最崇高的敬意。
