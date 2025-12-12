大埔宏福苑五級火｜消防處最高榮譽追授何偉豪隊目榮銜。

在香港的消防史上，總有一些名字註定被銘刻，他們以無私的奉獻精神，換取市民的安寧。早前大埔宏福苑發生的五級大火，不僅造成大量傷亡，同時亦奪走了一位英勇消防員的生命。消防處今日（11日）發布沉重消息，正式向在該場五級火中殉職的消防員何偉豪，追授消防隊目榮譽職銜，以表揚他在執行滅火救援工作期間，展現出「堪稱典範的服務及無私的精神」。

撰文：Medical Inspire｜圖片來源：香港消防處

這項最高殊榮，標誌著這位37歲的英雄將以最莊嚴的方式告別香港市民，並於下周五（12月19日）以最高榮譽喪禮後安葬浩園。

何偉豪生於1987年，自2016年加入消防處，服務部門約9年，一直隸屬沙田消防局，任職消防員。他生前是「細搶」隊員，多次執行滅火救援任務，充分展現其專業能幹。然而，這位克盡職守的專業人士，卻在2025年11月26日奉召前往宏福苑執行滅火救援行動期間，因公重傷，不幸殉職，當時火警隨後升為五級。

何偉豪負責駕駛「細搶救車」前往現場滅火，於下午約3時01分抵達火場，並在地下層執行救援任務。然而，在烈火與濃煙之中，他於下午約3時半突然失去聯絡。消防部門隨即展開搜索，最終在約4時01分，於宏昌閣對出的空地發現何偉豪。

當何偉豪被尋獲時，他的臉部有明顯的燒傷。火災現場對人體造成的傷害往往是複合性的，其中熱力燒傷和吸入性損傷是最致命的兩大威脅。燒傷不僅僅是皮膚表面的損傷，更可能導致體液大量流失、電解質紊亂，甚至引發休克。當臉部等敏感部位受到燒傷時，即使是二級或三級燒傷，也可能帶來嚴重的後果。

由於火場濃煙密布，消防員在高壓、高溫環境下，吸入大量有毒氣體（如一氧化碳）和超熱空氣，極易導致氣道和肺部黏膜嚴重受損。這類損傷可能不會立即在體表顯現，但會迅速引發氣道水腫和呼吸衰竭，是火災相關死亡的常見原因。

在發現何偉豪後，他被即時轉送到威爾斯親王醫院進行搶救。然而，儘管醫療團隊爭分奪秒，何偉豪最終仍證實不治。

何偉豪的英勇無畏，向火逆行的奉獻精神，充分體現了「救災扶危，為民解困」的消防使命。

在今日（11日）追授儀式上，消防處處長楊恩健親自向何偉豪的家人頒授追授函件及消防隊目階級章刺繡，新界北總區的屬員亦在場見證，場面莊嚴肅穆。

消防處宣布，將於下周五（12月19日）在九龍紅磡世界殯儀館，為何偉豪舉行最崇高的最高榮譽喪禮，隨後將前往和合石浩園舉行安葬儀式。

我們向在大火中失去生命的無辜市民表示最深切的哀悼，願逝者安息。亦向所有參與是次宏福苑救援行動的消防隊伍、救護員，以及在後方日以繼夜搶救危殆傷者的醫護人員、民間支援組織及義工，致以最崇高的敬意。同時，向英勇犧牲的何偉豪消防員致敬。