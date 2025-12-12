宏福苑五級火追蹤︱一文整合六大監管斷層
大埔宏福苑五級火｜消防處最高榮譽追授何偉豪隊目榮銜。
在香港的消防史上，總有一些名字註定被銘刻，他們以無私的奉獻精神，換取市民的安寧。早前大埔宏福苑發生的五級大火，不僅造成大量傷亡，同時亦奪走了一位英勇消防員的生命。消防處今日（11日）發布沉重消息，正式向在該場五級火中殉職的消防員何偉豪，追授消防隊目榮譽職銜，以表揚他在執行滅火救援工作期間，展現出「堪稱典範的服務及無私的精神」。
撰文：Medical Inspire｜圖片來源：香港消防處
大埔宏福苑五級火｜消防處最高榮譽追授何偉豪隊目榮銜。
在香港的消防史上，總有一些名字註定被銘刻，他們以無私的奉獻精神，換取市民的安寧。早前大埔宏福苑發生的五級大火，不僅造成大量傷亡，同時亦奪走了一位英勇消防員的生命。消防處今日（11日）發布沉重消息，正式向在該場五級火中殉職的消防員何偉豪，追授消防隊目榮譽職銜，以表揚他在執行滅火救援工作期間，展現出「堪稱典範的服務及無私的精神」。
這項最高殊榮，標誌著這位37歲的英雄將以最莊嚴的方式告別香港市民，並於下周五（12月19日）以最高榮譽喪禮後安葬浩園。
何偉豪生於1987年，自2016年加入消防處，服務部門約9年，一直隸屬沙田消防局，任職消防員。他生前是「細搶」隊員，多次執行滅火救援任務，充分展現其專業能幹。然而，這位克盡職守的專業人士，卻在2025年11月26日奉召前往宏福苑執行滅火救援行動期間，因公重傷，不幸殉職，當時火警隨後升為五級。
何偉豪負責駕駛「細搶救車」前往現場滅火，於下午約3時01分抵達火場，並在地下層執行救援任務。然而，在烈火與濃煙之中，他於下午約3時半突然失去聯絡。消防部門隨即展開搜索，最終在約4時01分，於宏昌閣對出的空地發現何偉豪。
當何偉豪被尋獲時，他的臉部有明顯的燒傷。火災現場對人體造成的傷害往往是複合性的，其中熱力燒傷和吸入性損傷是最致命的兩大威脅。燒傷不僅僅是皮膚表面的損傷，更可能導致體液大量流失、電解質紊亂，甚至引發休克。當臉部等敏感部位受到燒傷時，即使是二級或三級燒傷，也可能帶來嚴重的後果。
由於火場濃煙密布，消防員在高壓、高溫環境下，吸入大量有毒氣體（如一氧化碳）和超熱空氣，極易導致氣道和肺部黏膜嚴重受損。這類損傷可能不會立即在體表顯現，但會迅速引發氣道水腫和呼吸衰竭，是火災相關死亡的常見原因。
在發現何偉豪後，他被即時轉送到威爾斯親王醫院進行搶救。然而，儘管醫療團隊爭分奪秒，何偉豪最終仍證實不治。
何偉豪的英勇無畏，向火逆行的奉獻精神，充分體現了「救災扶危，為民解困」的消防使命。
在今日（11日）追授儀式上，消防處處長楊恩健親自向何偉豪的家人頒授追授函件及消防隊目階級章刺繡，新界北總區的屬員亦在場見證，場面莊嚴肅穆。
消防處宣布，將於下周五（12月19日）在九龍紅磡世界殯儀館，為何偉豪舉行最崇高的最高榮譽喪禮，隨後將前往和合石浩園舉行安葬儀式。
我們向在大火中失去生命的無辜市民表示最深切的哀悼，願逝者安息。亦向所有參與是次宏福苑救援行動的消防隊伍、救護員，以及在後方日以繼夜搶救危殆傷者的醫護人員、民間支援組織及義工，致以最崇高的敬意。同時，向英勇犧牲的何偉豪消防員致敬。
其他人也在看
鍾鎮濤帶21歲女兒走紅毯！父女同框掀熱議：根本「迪士尼公主」真人版！
爸爸穿著經典黑色西裝，氣場穩重又紳士，鍾懿則以白色短洋裝登場，裙擺輕盈、妝容乾淨，站在爸爸身旁時那個自然又明亮的笑容，立刻成為媒體爭相捕捉的畫面！兩人靠得親密卻自然，完全是「父女合體的最佳示範」。紅毯當下就掀起討論，不少人驚呼她像「公主現身」，不只是因為...styletc ・ 1 小時前
方力申興奮宣布愛女Isla出世 爆太太葉萱最新生育大計「生住三個先」
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈Maple懷孕消息。去到今日方力申喺社交網站興奮公佈喜訊，Maple喺預產期前已提早誕下愛女Isla，母女平安。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
日本青森地震海嘯再度來襲！未來可能出現更大規模地震 遊日人士需保持高度警覺
香港時間2025年12月12日早上10時44分，日本東北地區再度遭遇強烈地震襲擊。這場震央位於青森縣東面外海的地震，震級達到6.7級，日本氣象廳隨即對青森縣、岩手縣、宮城縣和北海道太平洋沿岸地區發出海嘯警報，指可能出現一米高的海嘯，各位遊日人士必須提高警覺。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
44歲阿嬌卸妝後「根本沒差」！素顏嫩到像女大生 網驚：只卸了灰塵吧
阿嬌（鐘欣潼）12月9日上傳一支卸妝影片，44歲的她素顏與帶妝幾乎沒有差別，立刻掀起大量討論。許多網友驚呼「到底卸掉什麼？像是擦掉臉上的灰塵而已」，討論度一度衝上高點。姊妹淘 ・ 3 小時前
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！
青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。Japhub日本集合 ・ 1 天前
朱智賢聘工人姐姐照顧毛孩卻以疲倦為由拒絕放狗 ：你哋會點處理？
前港姐朱智賢（Ashley）最近聘請了工人姐姐，並於面試時表明照顧狗隻是其主要工作，不過對方卻以疲倦為由拒絕放狗兼態度差劣，Ashley忍不住於社交平台詢問網民意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
劉亦菲素顏遊阿拉伯 玩貓頭鷹似足霍格華茲學生
【on.cc東網專訊】內地有「神仙姐姐」之稱的女星劉亦菲化身至索車模，親臨阿拉伯的阿布扎比賽車場欣賞賽車，離開車場後再變身「美少女」到地道餐廳High Tea輕鬆一下。家中飼養了多隻貓狗的她，無差別博愛，見駐場的貓頭鷹可愛，就戴上護腕跟這位「新朋友」合照留念，可東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
據報滙控停止培育下一代管理層「國際經理」計劃
英國《金融時報》引述消息報道，滙控(0005.HK)為節省成本，停止提供培育下一代管理層的「國際經理」計劃，曾參與該計劃的滙控前高層包括歐智華(Stuart Gulliver)及范寧(John Flint)。 消息指，現任行政總裁艾橋智去年上任後，確定該培訓計劃停止招募新血，目前計劃下的僱員估計不足100人。AASTOCKS ・ 1 小時前
麥明詩生日曬幸福家庭照 囝囝萌爆黑超Look亮相
麥明詩在今年初升呢做媽媽，轉眼間囝囝已經九個月大，Louisa不時在社交網絡分享囝囝的照片，活潑好動的他樣子萌爆，深得網民歡心。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
陳若思首做姊妹晒花絮照驚見MIRROR成員 Jerermy被指撞樣五索大方回應網民討論
陳若思（Amber）近日首度做姊妹，並於IG分享當日的照片，從照片中可見，姊妹團的其中一員為MIRROR成員李駿傑（Jerermy），再次引發網民談論他與五索的外貌。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
中環歷山大廈女子於廁所分娩 母嬰送院情況穩定｜Yahoo
中環歷山大廈一名 37 歲女子在商場廁所內分娩。嬰兒一度昏迷，母嬰二人同送瑪麗醫院，現時二人情況穩定。Yahoo新聞 ・ 1 天前
邱淑貞、沈月母女同框「絕美顏值雙重暴擊」！ 網驚豔：像中兩次基因樂透
邱淑貞老公的胞弟日前舉行婚禮，原本是豪門喜事，卻意外引發「母女顏值大比拚」。24歲的沈月（Ayla）和57歲的邱淑貞同框亮相，讓網友熱議：「到底誰更美？」姊妹淘 ・ 1 小時前
「最強小三」五索分享奢華頭等艙體驗 歎魚子醬兼有專人煎蛋煲飯
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與坐擁百億身家嘅66歲大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生嘅生活點滴，被外界形容為「最強小三」 。五索同馬生愛得高調，二人早前飛往美國慶祝交往10周年。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【萬寧】yuu會員獨享多款產品優惠（即日起至18/12、25/12、1/1）
無論係想用積分換購產品，定係想掃平貨，只要你係yuu會員就可享會員優惠價，帶走一系列精選貨品！用埋恒生enJoy卡簽賬，每買$1仲可以賺到3分yuu積分，買嘢兼儲分，買得多賺得多！立即睇下有咩獨家會員優惠貨品啦！YAHOO著數 ・ 5 小時前
【萬寧】換購優惠 限時驚喜大放送 加購價更低至$15！（即日起至18/12）
萬寧換購優惠強勢再現！今期精選人氣產品勁抵換購，買得越多越著數！快啲去萬寧門市或官網搶購，唔好等到心頭好賣晒先後悔！即睇精選推介： 加$29換 Colgate高露潔抗敏感全方位防護牙膏 120克 加$15換Vaseline凡士林經典特護保濕潤唇膏（浪漫初櫻香味）7克 加$24.9換普拉媽媽小熊派對禮盒 120克 行街買嘢就緊係開心啦，不過買到超筍價抵貨就更滿足！萬寧超值換購優惠再次推出，今次優惠貨品更低至$15，只係希望大家買得開心，人人受惠！不過抵價貨品數量有限，想要就快啲過嚟萬寧分店或官網搶購啦！YAHOO著數 ・ 7 小時前
高鈞賢豪擲逾兩千萬購畢架山一號 為囡囡九龍塘升學鋪路
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口幸福美滿。其後黃梓漫被爆係美容界富婆，所創辦嘅「美妍堂」現時喺香港擁有4間分店，「美妍堂」（MCTA）喺美國上市，股價曾一度如坐火箭飆高超過6倍，帳面身家暴漲至逾27億港元。但美國證券交易委員會（SEC）指控「美妍堂」涉嫌股價操縱，喺上月勒令公司停牌，至今復牌無期。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明 林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假
【Now新聞台】瑪嘉烈醫院擴建工程負責監測工程震動的分判商懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進，醫療衞生界議員林哲玄指情況並不理想。立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「10年建院計劃都差不多完成，才找到(問題)是不理想，可以揭示出一個很嚴重的問題，我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨。香港的勞工請不到便請黑工，之後糧又不出，又拖欠薪金，加上近日的災情都不無關係。我相信上任之後，所有立法會的會員都會相當緊張，一定要改革。」 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」言論風波 在野議員公開內閣文件 揭露首相脫稿或臨場發揮｜Yahoo
日本首相高市早苗上月在眾議院發表的「台灣有事論」，引發中日關係緊張。立憲民主黨參議員辻󠄀元清美在社交平台 X 發文，公開內閣官房事先擬定的答辯要點資料。內閣官房在文件明確表示，不會回答關於台灣緊急情況的假設性問題，避免涉及具體細節；辻󠄀元清美指由文件可見，高市早苗當日指如果動用戰艦就可能構成「存亡危機事態」屬於個人見解，並非幕僚所寫內容，而日本傳媒就評價高市當時言論很有可能是臨場發揮。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途
全球僅得 1,500 至 7,000 隻的夏候鳥仙八色鶇月初出沒於荔枝角公園，引來攝影愛好者圍拍。至上周四（4 日），愛護動物協會接獲通報，懷疑有人利用食物誘拍仙八色鶇，遂派員了解，發現牠右側翅膀受傷。至今日(10 日），漁護署派員救走仙八色鶇，並送往嘉道理農場暨植物園檢查及治理。經檢查後發現翼尖骨折，影響遷徙能力，園方會研究合適方案，作教育展覽用途。Yahoo新聞 ・ 1 天前
150人爭沙田新居屋 愉德苑457呎325.4萬成交 入伙兩年即成銀主盤引熱搶
新居屋出現銀主盤且以抽籤形式放售，吸引大批準買家。入伙僅兩年的沙田愉德苑，昨日（10日）由萊坊香港以抽籤方式出售一個銀主單位，收到約150份申請，最終以原價325.4萬元沽出，呎價約7,120元。28Hse.com ・ 1 天前