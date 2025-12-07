大埔宏福苑五級火｜消防處長楊恩健：宏昌閣1至2樓中間棚先起火 8座只有一座響火警鐘

大埔宏福苑五級大火，消防處處長楊恩健接受傳媒訪問指，感謝中央、國家消防救援局和廣東省消防救援總隊，對滅火救援行動的支持，特別是借出有熱成像分析功能的無人機，大為提升滅火救援效率，又指熱成像設備有助監察火災現場，幫助搜索待救人士的情況，下一步工作重點是關注火警調查，當局已經成立專案組，初步確定起火地點的大致位置，為於宏昌閣1至2樓竹棚位置，但仍需深入調查，消防處將會透過電腦及真實環境再模擬確實起火點。

楊恩健指，調查發現事發時8座樓宇只有一座的火警鐘曾響過，另外7座的火警鐘並不在正常運作的狀態，現正調查為何引致此情況。他提到其實每年業主需要委派消防承辦商檢測其大廈的消防系統，並需將報告給消防處。消防處過去幾日已就事件與消防承辦商會及物業管理監管機構開會，要求盡快對各大廈的消防系統進行檢測。

有消防被竹枝擊中昏倒

楊恩健又指，宏福苑大火的救援面臨極大困難，消防員接報5分鐘內到場時火勢已在外牆猛烈蔓延，隨著火警升至五級，總共派出近600名現場救援人員，平均宏福苑每棟著火樓宇有70至80名消防員同時救援。最大威脅來自燃燒後斷裂墜落的尖銳竹枝和棚架，他形容這些竹枝高溫而且容易致命，嚴重阻礙救援，消防員要冒生命危險，同時應對外牆與地面火勢，一名消防員救火時更被墜落的竹枝擊中昏迷，送院救治。

