大埔宏福苑五級火︱深水埗怡閣苑塑膠板封窗 房屋局令停工並考慮檢控

深水埗怡閣苑(資料圖片／陳奕釗攝)

大埔宏福苑五級火導致至少146人死亡，負責大維修工程的承建商「宏業建築工程有限公司」使用發泡膠板遮封維修樓宇窗戶，被指在地盤安全管理有嚴重缺失。房屋局已根據《建築物條例》向「宏業建築」發出命令，勒令相關外牆維修工程立即暫時停工。局方轄下的獨立審查組在特別巡查行動中發現，深水埗怡閣苑維修工程以塑料膠板遮封窗戶，已即時要求項目註冊承建商移除塑料膠板，並會諮詢法律意見考慮檢控。

房屋局表示，為審慎起見，已命令該項目暫時停工，並已要求承建商為項目進行獨立安全審核，按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待審視及確信其具備有效的安全管理系統，才考慮讓承建商復工。

屋宇署截至昨日亦已巡查319幢進行外牆維修的樓宇，並取走棚網樣本檢驗。勞工處巡查了51個有大型棚架的建築地盤，發出45份書面警告及12張敦促改善通知書，並提出兩宗檢控。

