大埔宏福苑五級火｜港鐵大埔墟站男童派花 小朋友被讚好有心

大埔宏福苑發生五級火，釀成嚴重傷亡，大批居民痛失家園。連日來不少市民前往現場獻花悼念，有網民於社交媒體分享一段影片並表示，「搭車望到細佬好乖，忍唔住拍低左」。

拍攝者指，自己由大埔墟火車站前往宏福苑的路上，近王肇枝中學時，看到一名男童拿著多束鮮花，主動幫助派發鮮花給前來悼念的市民。拍攝者補充，在拍攝影片前，男童會向拿花的途人鞠躬。拍攝者提及，有個伯伯都有向後面女士示意感謝，之後摸一摸男童的頭。

影片引起迴響，網民表示，「小朋友好有膽同有心」、「媽媽教得好，相信佢會係一個有同理心嘅小朋友」。另一位目擊網民則分享，與片中的男童表示，自己已到現場獻花，男童對其微笑，「佢屋企人培養咗一個好善良嘅小朋友」。

