災民痛失迪士尼公仔 獲多名善心市民捐贈收藏
大埔宏福苑五級火｜港鐵大埔墟站男童派花 小朋友被讚好有心
大埔宏福苑發生五級火，釀成嚴重傷亡，大批居民痛失家園。連日來不少市民前往現場獻花悼念，有網民於社交媒體分享一段影片並表示，「搭車望到細佬好乖，忍唔住拍低左」。
拍攝者指，自己由大埔墟火車站前往宏福苑的路上，近王肇枝中學時，看到一名男童拿著多束鮮花，主動幫助派發鮮花給前來悼念的市民。拍攝者補充，在拍攝影片前，男童會向拿花的途人鞠躬。拍攝者提及，有個伯伯都有向後面女士示意感謝，之後摸一摸男童的頭。
影片引起迴響，網民表示，「小朋友好有膽同有心」、「媽媽教得好，相信佢會係一個有同理心嘅小朋友」。另一位目擊網民則分享，與片中的男童表示，自己已到現場獻花，男童對其微笑，「佢屋企人培養咗一個好善良嘅小朋友」。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-港鐵大埔墟站男童派花-小朋友被讚好有心/624825?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
47歲吳建豪激瘦臉頰凹陷被指似60歲阿伯 自揭「暴瘦」原因
現年47歲嘅F4成員吳建豪（Vanness）一向身形健碩，係圈中公認的型佬。不過日前佢喺IG限時團體上載一張喺升降機嘅自拍照，戴上冷帽及眼鏡，激瘦再加上臉頰凹陷，隨即令到唔少粉絲非常擔心佢嘅身體狀況，甚至話佢好似60歲阿伯。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
羅霖晒29歲大仔香港大學碩士畢業照 被女同學包圍大讚兒子魅力四射
1991年亞洲小姐冠軍羅霖自1996年與富商前夫劉坤銘結婚，低調淡出娛樂圈；2013年，羅霖選擇離婚並獨力撫養三個兒子：大仔劉子榕（Nathan）、二仔劉子熙（Jordan）及細仔劉子晉（Jonathan），透露離婚背後涉及家暴和第三者插足嘅辛酸。日前，羅霖29歲嘅大仔Nathan已順利取得香港大學碩士學位，Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
吳佩慈罕見露面！為20年閨蜜老公助選 「47歲臉蛋無瑕疵」凍齡狀態驚豔網友
47歲女星吳佩慈淡出演藝圈多年，移居香港後專心照顧4名孩子，平時極少公開露面，就連大S過世時，她也低調陪伴家屬，沒有在鏡頭前出現。近日她難得拍攝短片，為香港議員候選人楊哲安助選，再度引發外界關注，而背後原因是一段長達20年的深厚友情。姊妹淘 ・ 3 小時前
新聞女王² ｜ 夏文汐強勢登陸與佘詩曼火花四濺連場對壘
昨晚一集最大焦點，絕對是Man姐（佘詩曼飾）「霸氣養母」Madam Yuen阮雪君（夏文汐飾）強勢回港。身為SNK元祖級新聞女王的Madam Yuen，這次回歸除觸發方太（龔慈恩飾）力邀回巢。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆
現年41歲嘅岑麗香（香香）樣子甜美可愛，係唔少人心目中嘅女神。佢喺2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，一家四口幸福滿瀉。直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。保養得宜嘅香香不時喺社交網站分享近況及生活點滴，日前更分享一條化妝影片，其化妝技術讓網民驚嘆，令顏值再升級。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。姊妹淘 ・ 1 天前
王嘉爾Jackson Wang太敢言嚇親主持！直率個性圈粉，自爆自己解決生理需要、「擇偶條件」感覺為先：係個人就得啦！
王嘉爾 Jackson Wang 登上 TVB 接受訪問，大爆擇偶條件與自己也有生理需要，對比起傳統不敢多提感情事的「韓國偶像」，直率又敢言的個性實在太圈粉了，隨即引起網民瘋狂討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「音樂女神」海兒街頭被野生捕獲 皮膚白到反光 網民： 生圖還是好漂亮！
現年28歲的「音樂女神」海兒（原名陳海兒，Hedy Chan）是新晉女高音歌唱家，因擔任《中年好聲音3》的評審而為人熟悉Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃曉明前女友葉珂直播突傳來嬰兒啼哭聲 自爆：單親媽媽需獨自償還房貸車貸
黃曉明於2024年9月於社交平台高調發文：「大家別猜了，我們在一起了」，公開與內地網紅葉珂戀情，葉珂亦因而成為焦點人物。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中年好聲音4│谷婭溦做評審「小辣椒」上身 教咬字反遭質疑講廣東話有口音
TVB皇牌歌唱選秀節目《中年好聲音4》正熱播中，谷婭溦（Vivian）新加入成為常駐評審，性格直率的她被網民稱為「小辣椒」Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
「2025最爛韓劇」票選！《問問星星吧》第二，冠軍也太爛了！
2025來到12月，今年各位戲迷追了幾多套劇？回顧一系列今年推出的韓劇，《苦盡柑來遇見你》、《未知的首爾》等佳作成為年度佳話，但同時也有不少劇集獲得反面的評價，有韓國傳媒選出「2025最爛的韓劇」TOP6，其中全智賢《暴風圈》第4，《魷魚遊戲3》第3，冠軍你又有無睇過？「2025最爛韓劇」TOP 1：《十二使者》《十二使者》由馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐、高圭弼、康美娜、成愉頻、安芝慧、雷嘉汭等，是一部以東方十二生肖為背景的奇幻動作劇，講述以人的形態生活在世間的12位天使保護人類免受惡靈侵害的故事。但幼稚毫無高潮的劇情，讓觀眾大失所望。「2025最爛韓劇」TOP 2：《問問星星吧》《問問星星們》被選為2025最差韓劇第2名，由李敏鎬、 孔曉振主演，並由《雖然是精神病但沒關係》導演朴信宇執導，光是製作期準備時間就耗時5年，並以「500億韓元」的天價製作費製作，但超級奇怪的劇情設定，可以說是刷新觀眾三觀。《魷魚遊戲》被選為2025最差韓劇第3名，雖然劇集第一季造成世界追劇熱潮，成為經典，不過後續兩季評價每況愈下，第三季結局最後找來Cate Blanchett現身，留下開放式結局，ELLE.com.hk ・ 8 小時前
Miley Cyrus拍拖4年宣布訂婚 鑽戒估值超過350萬
【on.cc東網專訊】33歲美國天后Miley Cyrus周一（1日）於洛杉磯與拍拖4年的27歲美國樂隊Liily鼓手Maxx Morando出席《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）世界首映禮，負責創作與演唱主題曲《Dream As O東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
張繼聰、周秀娜劇《小業主戰線》 火災前曾借宏福苑拍攝 ViuTV：劇組將重新調整拍攝安排
大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，造成多人傷亡。今日threads上流傳，由張繼聰、周秀娜主演的ViuTV劇集《小業主戰線》，正是借用宏福苑拍攝，而題材就是小業主反抗法團圍標。今日（2日）ViuTV證實劇集曾於宏福苑進行拍攝工作，現決定重新調整拍攝安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
向佐求婚郭碧婷「大腦一片空白」！豪門少爺仍超怕被拒 浪漫告白：我會求到成功為止
向佐日前在實境節目《尋真之地》罕見談起對愛情的真實心情，首次坦言當年向郭碧婷求婚時其實「很怕被拒絕」，豪門少爺難得的緊張模樣意外衝上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前
應采兒為大仔Jasper缺席陳小春演唱會 兒子展現語言天賦 四語轉換自如
陳小春正展開巡迴演唱會，不過早前老婆應采兒就缺席，應采兒近日透過拍片解釋自己缺席係因為擔任大仔Jasper嘅專屬經理人，陪同出席活動。日前，Jasper為上海青少年活動擔任主持人，應采兒陪住Jasper從彩排到正式演出，幫忙調整台詞、整理行頭，也不忘拍攝紀錄，並時不時給孩子鼓勵，又帶住細囝Hoho坐喺台下，全神貫注地望住哥哥表演。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
林夏薇老公獲頒破產不開始令 無限期延長 薇薇疑心情未被影響照出IG
林夏薇2015年與金融才俊莫贊生（Jason）低調結婚，有指二人居住於市值15億港元嘅太平山頂豪宅，由於林夏薇不時於社交網站分享近況及與三隻愛犬互動嘅照片，令豪宅內部面貌曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港大火奪151命！鄭秀文拍戲空檔衝祈禱會
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑在上個月26日發生嚴重火災，至今已造成151人死亡、79人受傷、超過30人失蹤，還有1名消防人員殉職，讓全港陷入濃濃的哀傷。而今（2）日，香港歌手鄭秀文在Fac...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
背後真相曝光 楊冪澱粉照吃還不超過50公斤
[NOWnews今日新聞]39歲「陸劇女王」楊冪憑《仙劍奇俠傳三》、《小時代》、《宮》等代表作叱吒娛樂圈，先前更在《生萬物》素顏、增重揣摩村婦，力拚成為實力派演員。近日楊冪私下用餐的影片在微博瘋傳，她...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
不是粉絲也想買！LE SSERAFIM小櫻花「可頌連帽圍巾」，編織功力太犯規！
小櫻花這兩年不只在舞台上發光發熱，私底下更一頭栽進毛線世界，把等待通告、休息的零碎時間，全都拿來「織」出屬於自己的療癒宇宙。從最初練習的小吊飾、配件，到後來親手完成舞台用帽、包包，甚至送給演藝圈好友當禮物，她一路把興趣玩成專業，更推出個人編織服飾品牌「KKU...styletc ・ 1 天前
帶兒子坐纜車！周杰倫、昆凌一家三口全被拍
[NOWnews今日新聞]周杰倫的實境旅遊節目《周遊記3》已在10月開播，而近日有網友在紐西蘭捕捉周杰倫、昆凌一家人，夫妻倆還與兒子一家三口一起搭纜車。據悉，周杰倫其實是在拍攝《周遊記》，一邊工作一邊...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前