已搬至新田過渡屋居住的災民指今早再走火警，慶幸無人受傷。(Threads影片截圖)

大埔宏福苑五級火導致至少159人死亡，大批居民亦痛失家園。其中，已搬至新田過渡屋居住的災民指今早再走火警，慶幸無人受傷。

慶幸虛驚一場

該名災民在社交平台Threads發文，指今早約8時55分在新田過渡屋聽到火警鐘響，立刻自行疏散至屋外。保安表示其中一座有居民煮早餐時燒焦食物，觸發廚房及走廊的煙霧感應器，警鐘一直響至約9時50分才停止。該名災民表示：「宏福苑火災後搬了去新田部屋居住，沒想到住了唔夠10日，又經歷人生第二次走火警了……一度以為自己災後有幻覺發緊惡夢，慶幸係虛驚一場。」

廣告 廣告

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-災民搬至新田過渡屋-今早再走火警/625419?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral