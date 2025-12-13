04-01_8.jpg

大埔宏福苑五級火造成至少160人死亡，大批災民痛失家園。有一名災民近日在網上發文，指事發後一直努力尋找租盤，獲朋友妻子介紹有一間未補地價的公屋單位出租，但突然坐地起價，他狠斥對方是「吸血鬼」。

該名災民發文指，有一名認識了30年的老朋友，其妻子「有一間遺產買斷了，未補地價的公屋」無人居住，原本指可以1萬元租予事主，事主以免影響感情而拒絕了。但事主發現實在難以尋找其他租盤，希望租朋友妻的公屋暫住，怎料對方突然開價11,500元月租。

廣告 廣告

大埔宏福苑災民覓租盤，獲朋友妻坐地起價

事主表示：「其實一千幾百真係冇所謂，但係全港個個都話捐錢幫助宏福苑的時候，原來真係有呢啲吸血鬼，喺呢個時候唔幫不特止，仲要踩多兩腳嘅人！現在真係深深明白就算乞食，住天橋底都唔會喺佢太太面前！我喺度講只係想抒發吓嘅心情，係咁大火災之下我死唔去，原來仲會遇到一啲沒有同情心的吸血鬼(究竟而家獅子山精神，土生土長的香港人在哪？)」

未補地價不能出租單位

事實上，根據房委會規定，未補地價的租置公屋／居屋單位不可出租或轉租。擅自出租屬違法，只有補回地價後，單位才成為私人業權，可以出租／出售。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-災民覓租盤被朋友妻坐地起價-批評對方是-吸血鬼-/627710?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral