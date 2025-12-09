大埔宏福苑五級火｜無情烈火遺體難辨認，失聯家屬含淚作DNA採樣：好想畀返個身份佢哋！

一場發生於大埔宏福苑的五級奪命大火，造成了嚴重的傷亡，現時確認的死亡數字已高達159人，當中還包括一名殉職消防員。然而，這場世紀慘劇不僅帶來巨大的生命損失，更衍生了一個令人心碎的難題：部分遺體因火勢猛烈而難以辨認，更有約31名居民至今仍處於失聯狀態。

生離死別的無情烈火，奪去百多條生命，但對家屬而言，最大的痛楚莫過於「無法安息」。對飽受煎熬的家屬來說，尋回至親的遺體並確認其身份，成為他們在巨大傷痛中唯一的盼望。

為了解決這場人倫慘劇下的身份謎團，警方於今日（12月8日）起，安排失聯人士及未能辨認遺體者的家屬，分批前往廣福社區會堂進行脫氧核糖核酸（DNA）口腔拭子採樣。今早10時開始，社區會堂陸續有家屬到場。他們多半神情悲傷，只希望能透過現代科學技術，為摯愛的家人尋回一個正式的「身份」，讓逝者得以安息。

宏昌閣低層住戶陳小姐的父母至今失聯，懷著沉痛的心情完成採樣。她坦言，心底充滿了極度的傷痛：「好想畀返個身份佢哋。」她透露，工作人員告知她遺體有機會「被水沖走」，充滿了許多不確定的可能性。她表示在招魂後，在單位內找到一塊「好細好細、縮到好細（遺骸）」的小碎片，但仍無法確定究竟是爸爸還是媽媽的。

DNA採樣如何為極端災害受害者辨識身份？

在發生如宏福苑這類造成大量死傷，且遺體嚴重損毀的極端災害後，科學鑑證，特別是DNA比對，是確認身份的「最後防線」和最可靠的方法。

脫氧核糖核酸（DNA）可謂每個生命的藍圖，幾乎存在於人體所有細胞中。警方現時採取的口腔拭子採樣（俗稱「捽口水」）是一種無創且快速的採樣方法。透過使用棉棒輕輕刮取家屬的口腔內壁，便能採集到足夠的上皮細胞，從而提取他們的DNA樣本。

法醫病理學將從家屬身上採集到的DNA樣本，與在火災現場或遺體上找到的生物樣本（例如骨骼、牙齒或組織殘片）進行比對。由於子女會遺傳父母各一半的基因，這種親緣關係比對能以極高的準確度，在沒有直接指紋或牙科記錄的情況下，確立遺體與失聯人士家屬之間的血緣關係，從而確定受害者的身份。

陳小姐表示整個口腔組織採樣過程約半小時，但警方向家屬透露，化驗結果需要三至四個星期才能得出。除了心靈上的傷痛，漫長且繁複的善後程序，也讓倖存者身心俱疲。陳小姐表示由於未確定父母罹難，許多手續難以辦理。她每天都需要自行前往四區，排隊申請各種基金和支援，甚至面臨「朝早10點排隊，排到下午3點，但11點已經派完籌」的困境。她更質疑「一戶一社工」的支援未能幫上忙，並表示若沒有死亡證，後續程序如復工、返學都受到嚴重影響。

儘管等待漫長，但DNA鑑證能為逝者帶來尊嚴和安息。希望政府和相關機構能加快程序，並提供實質而到位的支援，讓身心創傷中掙扎的家屬能夠從悲痛中緩緩重建生活。