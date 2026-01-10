大埔宏福苑五級火｜甯漢豪指業界冀定金屬棚路線圖 新棚網正檢測確定是否符合阻燃要求

甯漢豪指，要求全數棚網拆除的決定出於政府希望保障公眾安全和從嚴處理。(資料圖片／林俊源攝)

大埔宏福苑火警後，政府要求全港所有進行大維修的樓宇，需要集中由建造業議會購置新的棚網。發展局局長甯漢豪在電台節目透露，首批超過1萬張的棚網已陸續運抵香港，並在進行檢測，以確定有關棚網是否符合阻燃要求，預計下星期可以將通過檢測的棚網分發承建商。同時她又指，業界希望政府在轉用金屬棚定路線圖。

甯漢豪今早（10日）出席香港電台的節目上透露。在政府的新制度之下，棚網需要進行即時採樣及通過檢測，同時亦設有追縱機制。對於有報道指部份棚網檢測結果不合格，甯漢豪說，如果有關棚網不符合標準，可能是承建商買較差的貨，只要不掛上棚架便沒有違法。她表示政府只懲處那些不符規格仍然掛上的承建商，或是沒有按要求進行檢測便直接將棚網掛上。對於屋宇署要求，承建商定期要在最多12個月內，提交棚網的測試結果。甯漢豪在訪問中表示時間合理，她指承建商有責任知道工地的運作，以及相關工程物料是否妥當。她指如果發現棚網因為各種原因而有破損，就不應該等到12個月後才重新檢測。

甯漢豪又指出，業界已經有共識，希望政府今年盡早有採用金屬棚架的路線圖。她指，有些情況之下未必可以即時轉用金屬棚架，特別是一些狹窄的街道，還有一些樓宇也太舊，承托不起金屬棚架，故不會一刀切。她指，定立一個路線圖是要要培訓現有竹棚工人，希望他們可以轉型搭建金屬棚架，同時要協助建接竹棚工程的小型企業作出業務轉型。

