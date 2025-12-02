4m4nrrqf3o2w.JPG

大埔宏福苑發生五級火，警方及廉署採集20個棚網樣本中，有7個未達阻燃標準。調查又發現，有人在棚腳混入合標準棚網以應付檢測。立法會工程界議員盧偉國形容事件令人髪指，令業界聲譽受損。

盧偉國今早(2日)在港台節目表示，承建商有很大責任確保地盤物料合乎規格，但未必每種物料也會做測試，認為要有風險管理制度，評估哪些物料可只看文件，哪些實際測試，但他承認現時做法未必很清晰可以區分物料是否要做測試，存在灰色地帶需要檢視。他指出，有人居住的樓宇維修地盤比一般地盤危險性高，工程規劃相當重要，應先做消防風險評估，並質疑8幢樓宇一次過圍封維修，為何不分期進行。

新建地盤造假較困難

香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華表示，新建地盤對物料驗收比較嚴謹，會每一批次做檢測，萬一發生火災會對發展商及總承建商造成很大損失，因此在新建地盤造假比較困難。對於今次火災懷疑有人使用平價不阻燃棚網，他指出涉及金額只是約10萬元，相對於3億元工程不值得，是很荒謬的行為。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-盧偉國-需檢視如何區分物料測試及風險管理制度/624044?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral