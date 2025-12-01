宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
大埔宏福苑五級火｜私隱公署稱有騙徒用虛假登記表意圖騙取個人資料斂財
私隱專員公署留意到有騙徒利用大埔火災，假扮義工使用虛假的「大埔宏福苑災民登記表」，意圖騙取災民的個人資料及銀行及信用卡資料。另外，有市民亦收到假冒社福機構的籌款釣魚短訊，訛稱為大埔火災的災民籌款，誘使市民點擊短訊內的超連結進入虛假籌款網站，以騙取善款。
個人資料私隱專員鍾麗玲強烈譴責有騙徒利用災情行騙，提醒災民及公眾必須保持警惕，查證相關災民登記表的真偽，切勿提供任何銀行戶口密碼或驗證碼，並可透過「一戶一社工」申請相關資助。若市民希望向災民捐款，應透過官方提供的銀行戶口作出捐款。
4大防騙貼士
私隱專員公署並建議以下防騙貼士：
提高警覺：提供個人資料前應「停一停、諗一諗」，切勿隨意點擊或掃瞄可疑的超連結及二維碼，也不要登入任何可疑網站；
核實發送短訊人士的身分：即使對方可於短訊中提供你的個人資料，若有懷疑應先以其他聯絡方式查證對方或有關機構的真偽；
保護戶口資料：切勿向任何人透露銀行戶口驗證碼、密碼及信用卡安全碼，如有懷疑，立即更換網上銀行的密碼，並啟用雙重認證功能；
防騙資訊：留意私隱專員公署、警方或相關機構公布的防騙資訊，並向身邊親友分享。
市民若接獲懷疑詐騙短訊或來電，可向私隱專員公署作出查詢或投訴。市民若發現其個人資料被盜用並涉及刑事罪行，亦應盡快報警。如有懷疑，可透過「防騙視伏器」搜尋可疑的電話號碼、電郵地址、網址等。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-私隱公署稱有騙徒用虛假登記表意圖騙取個人資料斂財/623771?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
