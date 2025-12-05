大埔宏福苑五級火｜移澳大埔人痛失舊同學 獲公司HR慰問淚崩：平時覺得佢好煩

大埔宏福苑五級火造成至少159人死亡、79人受傷，31人失蹤，事件震驚全球，不少於海外的港人亦情緒受困。一名現已移居澳洲的前大埔街坊表示，火災令她失去兒時舊同學，慘劇發生後，其公司人事部職員召她見面，正當以為是因工作被問責，原來是獲對方慰問，令她當場淚崩。

娘家距火災只有一公里

該名移居澳洲墨爾本的大埔女子，火災當晚於Threads發文稱「娘家距離火災只有一公里，家父冇事」，惟「好多小學同學中學同學都住宏福苑，佢哋有啲搬咗出去，有啲移民，但父母仍然住喺宏福苑，我唔敢打探」，直言心情沉重。她於12月1日回辦公室上班，獲人事部職員召見，「HR要我一返到去搵佢，我一入到去即刻道歉，因為爭佢嘢爭咗幾日都未畀佢」。人事部同事先叫她坐下，「我預咗俾佢話，因為佢要我做的事係趕住出街」，惟對方第一句是問候「How are you？」。

「好多舊同學屋企冇咗 有人家人離開咗」

此時她已情緒失控淚崩，「我一路喊一路同佢say sorry，喺office喊好唔professional（專業）」，對方接着說「that's why we are here for you（這就是為何我們在你身邊）」。她說，「火災冇直接影響我屋企，但我已失去細個返學識的同學，好多舊同學屋企冇咗，有人家人離開咗。嗰種痛，係一開口欲言又止」，對方十分有耐性地傾聽其感受，期間亦聽到「眼濕濕」，及後說了句「look after yourself, go outside and have a walk if you need a break. If you need to leave early, just let the front know.（先照顧好自己，如果你需要休息可外出走走，如果你想提早下班，可告知前台）」。樓主對此感動不已，指「澳洲人真係好鍾意small talk（閒聊），平時覺得HR好煩，冇乜事都唔會搵佢，但呢一刻原來我都需要small talk」，及後她亦回座位，默默完成手頭上延誤了的工作。

已移民宏福苑港人 請多一周假留港獲老闆問候

帖文觸動不少已移民的港人，多人亦表示事件發生後接獲同事及上司的慰問。一名移居海外的宏福苑居民表示最近回港放大假，原定上周六離開，他於災難後緊急改機票及向上司請多一周假，沒料到公司東主向上司表示，「If you are in touch with him, please send us our best wishes and support for him and his families safety.（如果你聯絡到他，請代我們向他及其家人轉達慰問和支持，並祝他們平安）」；亦有網民稱收到中學時代澳洲籍老師的慰問，稱對方在港時非常喜愛大埔，「畢業後都同佢去過大埔一間酒吧飲過一兩次野」。

