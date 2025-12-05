大埔宏福苑五級火｜穗禾苑大維修公司申延期拆外牆棚網 料12.11完工

正在大維修的穗禾苑陸續拆除棚網。(資料圖片)

大埔宏福苑五級火後，政府要求所有正進行大維修的樓宇在周六或以前將棚網下架。負責火炭穗禾苑維修工程的富林工程公司，向政府申請延期拆除大廈外牆的棚網。

位於火炭的大型屋苑穗禾苑自2023年開始進行大維修，穗禾苑共有9座，每座有36層，造價逾3.88億，此前預計最快明年4月完成全部拆棚工程。富林工程表示，已動員超過120名合資格棚架師傅分區同步拆除棚網，但穗禾苑地盤範圍廣闊，棚網面積約20萬平方米，加上大廈樓層較高及外牆面積龐大，所需時間較多。公司又說，11月30日展開穗禾苑的棚網拆除工作，A至C座預計於本月6日前完成棚網拆除工作，D至F座及G至J座預計於本月11日前完成拆除棚網。

發展局於星期三宣布，所有正進行大維修的樓宇，包括所有公私營樓宇及政府大樓，須在周六或以前，將棚網下架。若個別個案未能做到，需預先通報。



