大埔宏福苑五級火｜網傳新田部屋徵義工裝床架 信義會澄清無公開招募義工裝傢俬
網上流傳帖文，指過渡性房屋項目「新田部屋」急需大量義工，並須自備工具前往安裝床架，以協助「大埔災民」，有網民表示擔心事件真偽。基督教香港信義會社會服務部今日（30日）發出澄清聲明，指相關訊息並非由該機構發出，並指現階段無公開招募義工安裝傢俬的安排。
信義會指出，網上呼籲今日下午2時義工攜帶螺絲批、電批等工具到「新田部屋」協助安裝340張床架的說法，純屬虛構。目前「新田部屋」的物資籌備及單位整理工作，均由機構職員統籌及協調，並無對外招募義工。若日後有義工支援需要，將透過官方網站及社交媒體專頁正式公布。
新田部屋預留170緊急單位
為協助受大埔宏福苑火災影響的居民盡快安頓，「新田部屋」已預留170個緊急單位，單位配備基本裝修及傢俬，包括獨立洗手間及浴室、煮食空間、冷氣機、熱水爐、抽氣扇、床及被舖。截至今日晚上7時，已有20戶家庭領取鎖匙，尚餘150個單位可供申請。
受影響居民可致電 2728 9600 或 WhatsApp 6113 6864 登記及申請。信義會重申，機構一直秉持服務社群的初心，現階段首要任務是全力協助受災街坊安頓，陪伴他們渡過難關。
