網傳關愛隊要求義工離開及報警，麥美娟澄清無人報警，希望社會認清事實

大埔宏福苑五級火後，政府開放9個臨時庇護中心讓災民暫住。網傳有關愛隊到場後要求義工離開並報警。民政及青年事務局局長麥美娟澄清警方無接獲相關報案，希望社會認清事實。

麥美娟強調政府要確保臨時庇護中心的秩序，保護災民的安全及私隱。她希望社會認清事實，大家團結一致，不分彼此，為受影響居民提供適切服務。

麥美娟呼籲想捐贈物資的市民先透過WhatsApp電話號碼9213 2388登記，方便政府配對物資。而政府正統籌資訊科技界構建網上平台。麥美娟感謝各慈善機構協助，但可能會令居民到處排隊申請援助。她希望有關機構聯絡政府，讓政府統一處理。

政府基金目前有約10億元

政府目前已為逾1,200戶災民登記，並已向336戶派發1萬元應急錢。至於政府成立的「大埔宏福苑援助基金」，已收到民間捐款7億元，加上政府的3億元起動資金，現在基金約有10億元，會為居民提供長期支援。

住宿方面，政府已找到1,394間酒店房間及220個青年宿舍宿位，截至昨晚9時，已有305人入住酒店及青年宿舍，601人入住過渡房屋。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-網傳關愛隊要求義工離開及報警-麥美娟澄清無人報警希望社會認清事實/623334?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral