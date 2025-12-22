大埔宏福苑五級火｜總幹事：機構從未打算將傢電「落袋」 災民全搬走後會捐出

善導會總幹事指機構從未打算將傢電「落袋」，災民全搬走後會捐出。(善導會Facebook)

近日有宏福苑災民在網上表示，遷離「善樓」時被禁止帶走商家捐贈的傢俬電器，善導會其後改口表示容許按需取走。善導會總幹事李淑慧今早(22日)在商台節目解畫，指聽到市民的意見後，同意服務不能一成不變，決定從善如流，並強調機構從來沒有打算將傢電「落袋」，原意是留給下一戶宏福苑居民。

原欲留給下戶災民

李淑慧澄清事源有居民查詢，並非已有家庭在遷出時被阻止帶走物資，在政府公布租金補助後，暫未有任何住戶遷離。她解釋，善導會在接收災民初期緊急向不同機構及基金申請物資，為「善樓」的160個「清水樓」單位配置「十寶」家電。她強調，當時與捐贈方的共識是將物資捐贈予入住的災民，目標是讓資源能惠及更多有需要的人。由於當時預計有居民會遷出，同時仍有約200至300名災民在輪候入住，因此希望將家電留在單位，供下一批入住的災民使用，避免面對「家徒四壁」的困境。

重複搬運將構成極大挑戰

李淑慧表示，在住戶入住時職員已表明，遷出時需將家電留在單位內。由於「善樓」並無電梯，當初所有大型家電均由大量義工搬運。若每當有住戶遷入遷出，便需重複搬運，將會構成極大挑戰。對於外界認為災民不論搬到何處仍是「一無所有」，理應可以帶走家電的看法，她對此表示理解。善導會的原意是希望提高資源運用的效率，並認為住戶可根據新居的實際環境，再申請其他更合適的電器。然而，在了解到公眾疑慮及災民需要後，善導會已更新安排，若遷出的住戶有需要，可以帶走獲贈的家電。

李淑慧又指，善導會設有嚴格的內部監管機制，所有捐贈物資最終只會用於捐贈者指定的對象。當「善樓」不再有大埔火災災民居住，或所有災民均獲安置後，剩餘的家電及物資將會捐贈予社區上其他有需要的家庭，絕不會撥歸機構所有，或用於非宏福苑災民身上。

