大埔宏福苑五級火｜菲律賓駐港總領事館確認1菲傭身故 累計最少3外傭離世

大埔宏福苑五級火發生後，大批市民到場獻花悼念。(資料圖片／路透社)

大埔宏福苑五級火釀成128人死亡及83人受傷，包括外籍家庭傭工。菲律賓駐港總領事館確認，1名菲傭在這次火災中離世，讚揚她為了讓家人過上更好生活而遠離家鄉，付出了無數犧牲，總領事館在這艱難時刻向其家人、朋友及摯愛致以最深切慰問。

菲律賓駐港總領事館指，在今次火災另有79名菲律賓人安全、1人受傷、12人情況有待確定。印尼駐港總領事館較早前已證實，最少有兩名印傭在這場火災中不幸身故，即累計目前有最少3名外傭離世。

▼大批市民獻花悼念▼

