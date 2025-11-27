大埔宏福苑五級火｜被困數小時3月大嬰兒救出 友人代報平安「感謝所有消防」

大埔宏福苑五級火，消防員深夜救出一名嬰兒(有線新聞)

大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級火災，火勢沿著宏昌閣外牆棚架迅速向上蔓延，波及多幢大廈，死亡人數增至44人。火警期間，大量住戶被困屋內，大量求救訊息在社交平台瘋傳，其中一則指宏昌閣13樓其中一單位內，有一名只有三個月大的嬰兒、媽媽及工人被困屋內。



母親的朋友在社交平台透露，當時嬰兒與媽媽已經多次嘔吐，但無法及時送院，只能在屋內焦急等待救援，又表示剛與單位內的人通電話，背景傳來嬰兒大聲哭喊的聲音，並不斷強調「bb 仲喊緊，好堅強」，懇請大家協助施救。直至昨晚11點30分，該母親的朋友傳來好消息，稱嬰兒、媽媽及工人已經成功獲救，並特別感謝消防員，讚揚「消防員真的很偉大」。網民回應「聽到已救出，太好了」、「希望全部吉人天相」。

有報道指，消防員深夜救出一名嬰兒；另外，有一名老婦清醒送院，另有一名女子獲救，需戴上氧氣罩。

