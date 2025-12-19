大埔宏福苑五級火｜調高補助或令私樓加租 麥美娟：調到幾高市場都調整

WhatsApp Image 2025-12-10 at 15.47.51.jpeg

政府公布大埔宏福苑受影響業主將獲發放每年15萬元租金補助；業主與租戶如搬離政府應急住宿，均可獲一次性5萬元搬遷補助，有居民反映擔心私人市場租金會因補助而調高，又有意見認為政府可撥更多補助。民政及青年事務局局長麥美娟表示，就算補助調得再高，私人市場都會調整，又指補助以單位為計算基礎是基於公平原則。

明白居民未必想多次搬遷

麥美娟今早(19日)在港台節目提到，大火後酒店業界主動提供兩星期緊急住宿，政府亦已提供逾2,000個過渡性房屋。因有住戶希望可在原區、或附近地區如沙田等安置，而政府在大埔等區的的住屋資源已差不多用盡，因此推出租金補助作為中期支援措拖。她明白一些居民未必想多次搬遷，或會選擇繼續住在應急住所或酒店房間，日後領取租金補助後則需支付租金。

補助與宏福苑火災前租金相若

麥美娟又指，15萬元租金補助平均每月可獲萬多元，與火災前宏福苑的租金相若，援助基金需用作長期支援，要審慎使用且用得其所。至於受影響租戶，由於宏福苑並非他們的長期住所，在租住房屋方面有更大彈性。如他們選擇繼續住在過渡性房屋等，可獲免租至明年5月31日，此後便需與營運者審視是否符合入住資格，並需繳付租金。

