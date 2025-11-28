大埔宏福苑五級火｜貴州榕江民眾捐款至香港紅十字會 感謝洪災時受港人捐助 (有片)

貴州省榕江縣民眾到「村超」足球場，捐款支援大埔受影響的居民。(南方日報)

貴州省榕江縣民眾周四（27日）晚上到「村超」足球場，捐款支援大埔受影響的居民。捐贈由榕江縣紅十字會舉辦，據內媒報道，有數千人參加，當中包括小學生、長者和「村超」球員等，通過現金或電子支付方式捐錢，所有善款將轉至香港紅十字會。另外，榕江縣委書記徐勃也透過微信群，公布網上捐款管道。

據內媒報道，當晚7時開始，榕江縣紅十字會在「村超」球場設立捐贈點，向全縣發起為大埔受災民眾募捐的倡議。倡議書指，「在這裏，我們見證過無數熱血沸騰的足球賽事，感受到各民族同胞團結一心的力量。此刻，我們更要讓這裏成為傳遞愛心的溫暖港灣，將榕江人民的關懷與情誼送達香港大埔。」

「村超」球員：想盡一下綿薄之力

報道指，貴州榕江在今年曾發生嚴重洪災，不少群眾房屋被衝毀、財產受損失，香港同胞與社會各界及時援手，讓當地民衆在困境中感受溫暖與力量。據內媒報道，「村超」球員王香兵表示，6月榕江遭遇洪災時，許多人都捐助榕江，「香港大埔宏福苑發生火災，不是我們想看到的，我想盡一下綿薄之力。」

