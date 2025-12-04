大埔宏福苑五級火｜逾1600戶已登記社工服務 社署：服務不設限期

mnfzdw5yu4zk_2.JPG

為協助大埔宏福苑受影響居民，社會福利署啟動「一戶一社工」支援計劃。社署署長杜永恒今早(4日)在電台節目表示，現時已經有超過1,600戶受影響住戶登記服務，每名社工都會向住戶提供手機號碼，以便他們任何時候聯絡社工。他強調，這項服務並無設定限期，社署將會一直支援直至他們生活完全安頓下來。

杜永恒說，一戶一社工主要是提供情緒支援、心理輔導，或長者殘疾人士暫託服務等，而另外協助的兩至三名公務員則會陪伴住戶。以宏志閣住戶收拾物品為例，首先由社工通知有關安排及提供情緒支援，公務員同事則幫忙收拾，盡量減少居民奔波勞碌及協助資訊發放。他又說，要全面支援每名受影響住戶的社福需要，並呼籲仍未與社署取得聯絡的住戶，盡快致電24小時熱線182183。

