大埔宏福苑五級火｜逾330隻寵物受大火影響 愛協已處理136隻生還動物

大埔宏福苑五級火發生後，陸續有寵物被救出。(資料圖片／朱慧恩攝)

大埔宏福苑周三發生五級火，釀成過百人死傷。愛護動物協會表示，整合各義工團體數字共有339隻寵物在今次大火受到影響，截至周六晚近11時愛協共處理136隻生還和45隻已離世動物。

消防救出動物先由愛協分流

愛協指，消防救出的動物包括貓、狗、雀鳥及烏龜等，會先由愛協分流，再由愛協或其他動物機構安排治療及照顧。

另外，唯一未被火勢波及的宏福苑宏志閣仍然封閉，愛協較早前關注該大廈內的寵物已經斷水斷糧3日，隨後愛協收集主人寓所鎖匙交予消防上門拯救，或容許主人親自上門尋找寵物。

