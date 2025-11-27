大埔宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪家屬將認屍。

大埔宏福苑五級火焚燒逾18小時仍未救熄，造成最少44人身亡，當中包括一名消防員殉職，仍有279人失聯，傷亡慘重。據了解，其中28具遺體已經分別由醫院及現場移送到沙田富山殮房。由於警方將會安排家屬辦理認屍手續，預計人數眾多，機動部隊及田心警區的探員已經到殮房做準備。

37歲殉職消防員何偉豪。(消防處提供)

至中午時分，消防處福利組及心理服務組人員，將陪同殉職消防員何偉豪的家屬前來認屍。至下午1時許，有私家車離開殮房。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-部份遺體移送沙田富山殮房-殉職消防員何偉豪家屬將認屍/622593?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral