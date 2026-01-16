大埔宏福苑五級火｜鄧炳強：168死屬最終數字 家屬稱公開名單屬二次傷痛

大埔宏福苑五級火發生後，大批市民到場獻花悼念。(資料圖片／路透社)

大埔宏福苑五級火，政府將死亡人數修訂至168人。保安局局長鄧炳強今日港台節目《千禧年代》說，已完成辨認所有遺骸和遺體，及處理全部失蹤個案，確認遇難者人數共168人，這是最終數字，當局亦透過「一戶一社工」了解宏福苑每戶的情況，基本能確認遇難者身分，不會出現有遇難者因無親無故，或未知是否失聯等，日後才發現已離世的情況。他又說為尊重家屬意願，現階段不會公布遇難者名單。

鄧炳強指，死者名單一般在需要召開死因研訊時，呈交資料交予法庭，故並無需要公布名單。當局亦曾與很多死者家屬接觸，有家屬認為公開名單屬二次傷痛，亦有家屬表示，未有告知家中長者有親人遇難，以免他們傷心，所以為尊重家屬意願不公布相關名單。

至於火災後採取措施，鄧炳強說，政府會考慮引入定額罰款制度處理違規行為，例如阻塞走火通道，認為做法會較檢控更有效率；同時亦考慮引入新的法定要求，如要關閉主要消防裝置，必須事先申請。

需加強大廈管理公司巡查及日常維修責任

鄧炳強又表示，大火後成立的強化消防安全治理工作組，檢視一些即時及中長期措施，即時措施包括巡查近300幢高風險大廈；同時成立快速應變小隊，在每次有火警發生時會出動，確保大樓內的消防設施是否有問題。

鄧炳強說除消防會加強巡查，亦必需加強大廈管理公司的責任，包括巡查及日常維修等責任。他說，過往法律責任屬於法團，但認為需要檢討管理公司是否亦要負上責任。

鄧炳強說現時按法例要求火警鐘要一年檢查一次，是否可以加強至每半年一次。當局建議每年進行一次火警演習，讓市民熟悉走火通道及基本消防設施如何操作等。他期望能推動消防大使行動，鼓勵大廈住戶出任，留意大廈有沒有出現消防違規。如果是簡單情況可通知管理公司，如果是嚴重情況可通知消防處，相信有關做法比單靠消防巡邏更有效率。

