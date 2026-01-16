渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
大埔宏福苑五級火｜鄧炳強：168死屬最終數字 家屬稱公開名單屬二次傷痛
大埔宏福苑五級火，政府將死亡人數修訂至168人。保安局局長鄧炳強今日港台節目《千禧年代》說，已完成辨認所有遺骸和遺體，及處理全部失蹤個案，確認遇難者人數共168人，這是最終數字，當局亦透過「一戶一社工」了解宏福苑每戶的情況，基本能確認遇難者身分，不會出現有遇難者因無親無故，或未知是否失聯等，日後才發現已離世的情況。他又說為尊重家屬意願，現階段不會公布遇難者名單。
鄧炳強指，死者名單一般在需要召開死因研訊時，呈交資料交予法庭，故並無需要公布名單。當局亦曾與很多死者家屬接觸，有家屬認為公開名單屬二次傷痛，亦有家屬表示，未有告知家中長者有親人遇難，以免他們傷心，所以為尊重家屬意願不公布相關名單。
至於火災後採取措施，鄧炳強說，政府會考慮引入定額罰款制度處理違規行為，例如阻塞走火通道，認為做法會較檢控更有效率；同時亦考慮引入新的法定要求，如要關閉主要消防裝置，必須事先申請。
需加強大廈管理公司巡查及日常維修責任
鄧炳強又表示，大火後成立的強化消防安全治理工作組，檢視一些即時及中長期措施，即時措施包括巡查近300幢高風險大廈；同時成立快速應變小隊，在每次有火警發生時會出動，確保大樓內的消防設施是否有問題。
鄧炳強說除消防會加強巡查，亦必需加強大廈管理公司的責任，包括巡查及日常維修等責任。他說，過往法律責任屬於法團，但認為需要檢討管理公司是否亦要負上責任。
鄧炳強說現時按法例要求火警鐘要一年檢查一次，是否可以加強至每半年一次。當局建議每年進行一次火警演習，讓市民熟悉走火通道及基本消防設施如何操作等。他期望能推動消防大使行動，鼓勵大廈住戶出任，留意大廈有沒有出現消防違規。如果是簡單情況可通知管理公司，如果是嚴重情況可通知消防處，相信有關做法比單靠消防巡邏更有效率。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1004049/大埔宏福苑五級火-鄧炳強-168死屬最終數字-家屬稱公開名單屬二次傷痛?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
消防處屋宇署巡 9 工廈 揭 261 項違規 有逃生途徑被阻塞、消防裝置損壞｜Yahoo
消防處和屋宇署上月底聯合行動，巡查 9 幢位於九龍及新界多區的工業大廈，發現共 261 項違規事項，包括有逃生途徑被阻塞或鎖上、防煙門損壞、消防裝置或設備損壞等，已即時向負責人採取執法行動。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱警方廉署至今共拘捕 36 人 其中 16 人涉誤殺 勞福局推地盤全面禁煙︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑去年 11 月 16 日發生嚴重火災，保安局局長鄧炳強今日（14 日）在立法會表示，政府高度重視火警調查工作，務求追究所有責任。截至目前，警方已就火災拘捕 22 人，當中 16 人涉嫌「誤殺」， 6 人涉嫌「欺詐」；另有 8 人涉嫌利用火災詐騙，以及涉嫌使用虛假棚網證明書而被捕。廉政公署則以貪污相關罪名拘捕 14 人。Yahoo新聞 ・ 1 天前
特朗普稱批准英偉達H200晶片銷往中國 美政府將抽成25%
美國總統特朗普周三證實，美政府將批准英偉達(NVDA)向中國出口銷售其AI晶片H200，但政府將收取25%銷售額作為附加費。AASTOCKS ・ 1 天前
國家海關傳禁英偉達H200進口
美國聯邦公報顯示，華府放寬對英偉達（Nvidia）H200人工智能晶片出口到中國的監管規定。然而，路透引述3名知情人士報道，中國海關當局本周告訴海關人員，英偉達的H200晶片不允許進入中國。信報財經新聞 ・ 1 天前
委內瑞拉代總統籲國會批准石油行業改革 冀吸引外國投資
委內瑞拉代總統羅德里格斯到國會發表首次國情咨文，呼籲國會批准石油行業改革方案，以吸引更多外國投資，推動國家經濟復蘇。羅德里格斯指，委內瑞拉石油出口收入，將主要用於支持公共衛生系統建設、促進經濟發展，以及推進基礎設施項目。 羅德里格斯指，委內瑞拉正處於重要轉折階段，不應迴避外交對話，應在互相尊重的基礎上，處理與美國等各方的關係。她又指，如果有一日要前往美國，會自己去，不會被「拖去」。 另一方面，白宮發言人萊維特指，委內瑞拉臨時政府非常配合美方，滿足美方和總統特朗普的所有要求，又指特朗普支持委內瑞拉在適當時候舉行選舉。 (ST)#委內瑞拉石油 #羅德里格斯 (ST)infocast ・ 5 小時前
特朗普宣布對部分晶片、關鍵礦物實施新關稅 英偉達AMD盤後受挫
美國總統特朗普週三 (14 日) 簽署兩項行政命令，正式對部分半導體產品加徵 25% 關稅，並為未來可能對關鍵礦物採取關稅措施預作鋪陳。白宮表示，此舉是特朗普政府人工智慧與科技政策的一環，目前實際影響範圍仍相對有限，主要集中在輝達與 AMD 等少數晶片產品。鉅亨網 ・ 1 天前
陳茂波：按機制檢視公務員薪酬調整
財政司司長陳茂波在立法會財務委員會特別會議上表示，公務員薪酬調整要考慮私人市場收入調整、本港財政狀況，以及經濟前景等，政府會按機制檢視。陳茂波強調，公務員薪酬調整不只影響公務員，亦影響非政府機構、津助機構，而私人市場考慮薪酬調整時，亦會考慮政府做法，故影響相當廣泛，需要小心謹慎處理，目前會先按機制去做。陳茂波指，勞福局會密切留意、動態評估輸入外勞政策。僱員再培訓局會因應社會需要，按僱員教育水平及技能需要，提供相關培訓，並給予適當津貼。他指，希望經濟發展普惠、更包容。 (ST)infocast ・ 4 小時前
宏福苑五級火災｜地盤全面禁煙修例 孫玉菡︰未來數周交立法會審議
【Now新聞台】政府將立法規定在地盤實施全面禁煙，計劃未來數周提交立法會審議。 勞工及福利局局長孫玉菡：「勞工處已啟動修訂建築地盤安全規例的工作，對總承建商、分判商及地盤內所有人士施加明確法律責任，嚴格規定在所有地盤內禁止吸煙，以減低建築地盤因吸煙引致發生火警的風險。我們的目標是於未來數周內，將有關的修訂案提交立法會審議。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
哥斯大黎加全國大選前夕 破獲刺殺總統陰謀
（法新社聖約瑟13日電） 哥斯大黎加政府今天表示，在全國大選即將舉行之際，破獲了一樁暗殺總統查維斯（Rodrigo Chaves）的陰謀。哥斯大黎加將於2月1日舉行總統及國會選舉。法新社 ・ 1 天前
孫玉菡：政府擬立法實施地盤全面禁煙
勞工及福利局局長孫玉菡今日(14日)在立法會會議上就「有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作議案」發言指，在加強建築地盤安全方面，勞福局及勞工處會盡快推動兩項措施，包括實施地盤全面禁煙；為防止棚架上的工人和物件墮下，棚架上會安裝俗稱「踢腳板」的棚架裝置。 孫玉菡表示，政府會立法規定在所有地盤內禁止吸煙。現時法例規定，勞工處可因應地盤使用易燃物品的風險情況，發出書面命令，禁止任何人在個別建築地盤內吸煙。但該項規定須因應每個地盤的具體情況處理，執行上有許多限制。 孫玉菡指，為令禁煙的安排更全面，勞工處已啟動修訂《建築地盤(安全)規例》的工作，對總承建商、分判商及地盤內所有人士施加明確法律責任，嚴格規定在所有地盤內禁止吸煙，以減低建築地盤因吸煙引致發生火警的風險。目標是於未來數周內將有關的修訂案提交立法會審議。 他又提出，為防止棚架上的工人和物件墮下，棚架上會安裝俗稱「踢腳板」的棚架裝置。勞工處會修訂棚架相關的工作守則，為「踢腳板」的物料訂定清晰要求，以減低火警風險。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
美法官裁定挪威Equinor(EQNR.US)可恢復遭特朗普暫停之紐約風電項目
美國一名法官裁定，挪威能源公司Equinor ASA(EQNR.US)可恢復在紐約附近興建其價值數十億美元的海上風電項目，為本周內第二次有聯邦法院阻止特朗普政府執行暫停海上開發項目的行動。 美國地方法官Carl J. Nichols於周四的裁決中表示，在美國政府發出停工令並引發法律爭議期間，若項目繼續延誤，Equinor旗下Empire Wind項目或遭受不可彌補的損害。 Equinor早前指出，該項目已完成約六成，原計劃於2027年前為逾50萬戶紐約家庭供電，若延誤持續，項目或需取消。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前
司法部調查發酵！Fed主席鮑爾2月國會聽證恐缺席
《彭博》周三 (14 日) 報導，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 可能缺席原定於 2 月舉行的國會聽證會。眾議院金融服務委員會主席、共和黨籍眾議員希爾 (French Hill) 表示，由於司法部對 Fed 發出鉅亨網 ・ 1 天前
美共和黨眾議員發言人：國會仍在就鮑威爾出席例行聽證會日期協商
《彭博》報道，美國共和黨籍眾議院金融服務委員會主席French Hill的發言人表示，美國國會仍在就美聯儲主席鮑威爾的例行聽證會日期進行協商。Hill早前接受媒體訪問時表示，鑒於美國司法部對鮑威爾發出傳票，鮑威爾可能缺席下次聽證會。 根據1978年修正的法案，美聯儲主席每年須兩次出席國會聽證會，說明貨幣政策與經濟狀況。傳統上會分別向參議院銀行委員會及眾議院金融服務委員會作證。鮑威爾早前表示，美聯儲已收到司法部發出的傳票，威脅將提出刑事起訴。事件與其去年6月在國會就美聯儲總部翻新工程的證詞有關。(fc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
共和黨要員稱鮑威爾可能缺席國會聽證會
【彭博】-- 據一位重要的共和黨議員透露，由於司法部向聯儲會發出傳票，聯儲會主席傑羅姆·鮑威爾可能會缺席既定的下一次國會聽證會。鮑威爾周日表示，美國司法部已向聯儲會發出大陪審團傳票，威脅要對其提起刑事指控。這一行動與他6月在國會就聯儲會總部正在進行的翻修工程所作相關證詞有關。根據1978年對設立聯儲會的相關法律所作的一項修訂，聯儲會主席須按要求每年兩次出席國會聽證會，就貨幣政策和經濟形勢提供證詞。按慣例，聯儲會主席會分別出席參議院銀行委員會和眾議院金融服務委員會的聽證會。「由於大陪審團指控鮑威爾主席作偽證，我預計他不會出席2月份眾議院和參議院的聽證會，」共和黨人、眾議院金融服務委員會主席French Hill對CNBC表示。推薦閱讀：聯儲會主席鮑威爾忍無可忍強硬反擊 恐將令川普掌控央行計畫受挫Hill說：「這將導致他無法按照法律規定，出席每半年一次的國會聽證會。」聯儲會發言人拒絕置評。原文標題Powell May Skip Congressional Testimony, Key Republican Says\--聯合報導 Maria Luiza Rabello.More storiBloomberg ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜政府要求大廈關閉消防裝備前需消防處批准 阻塞走火通道等引入定額罰款(楊佩詩報道)
【Now新聞台】政府提出修例，加強大廈的消防管理制度，包括日後關閉大廈消防裝備，必須事先通知消防處，並就阻塞走火通道等引入定額罰款。 宏福苑火災發生時，大部分警鐘沒有響，導致居民延誤逃生。政府提出修例，加強消防處規管權力，日後大廈關閉主要消防裝備事前要獲處方批准。政府亦建議，沒有為消防裝置或設備進行年檢、阻塞或鎖上走火通道，以及未有在消防裝置失效期間提供額外的消防措施等，會引入定額罰款制度，又會大幅提高註冊承建商簽發虛假或誤導性消防裝置及設備證書的罰則，包括增加罰款及判處監禁。政府又提出修例，在消防相關法例引入物業管理公司在大廈消防措施的法定責任，理順關鍵責任鏈，而非現時主要針對業主及註冊消防裝置承辦商。政府亦會全面檢視現有消防配備。保安局局長鄧炳強：「參考內地及其他地方經驗，研究引入更多先進科技及大型消防配備，深化粵港澳大灣區的救援合作以及協調機制，將大型火警事故納入合作及演練內容，並優化三地消防行動配合程序。」有立法會議員就建議，善用緊急警示系統，如發生大型火災，以短訊通知受影響市民。立法會議員(選舉委員會)吳傑莊：「明確將大型建築火災納入EAS(緊急警示系統)啟動的門檻，不單颱風、恐襲或跨區災害，例如與消防處系統深度整合，當火警升級到3、4級以上時，自動評估是否適當啟動系統，再以電訊基站覆蓋的範圍作為發送單位，精準快速通知受影響居民，發揮到即時救命的關鍵作用。」有科技界議員就建議，政府引入更多防災或物管相關的科技產品，提高老舊樓宇管理效能。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
伊朗情勢動盪 英國暫時關閉駐德黑蘭大使館
（法新社德黑蘭14日電） 英國政府今天指出，英國駐伊朗首都德黑蘭大使館已「暫時關閉」。法新社報導，英國政府發言人指出：「我們已暫時關閉英國駐德黑蘭大使館，將改以遠端方式運作。法新社 ・ 1 天前
越南漢遭開槍擊斃 生前寄居友人住所 疑經常吸食依托咪酯
【on.cc東網專訊】屯門昨日(16日)晚上發生持刀挾持女途人事件，一名香港出生的越南裔男子遭警員連開兩槍轟斃。據悉，死者花名「恐龍」早前寄居於友人屯門一單位，期間友人發現「恐龍」精神有異，行為古怪經常自言自語，更在單位內吸食(依托咪酯)毒品，且次數頻密。友人擔on.cc 東網 ・ 2 小時前
李施嬅車崇健復合後再分手 一餐飯成結束關鍵：我應該要放手的
李施嬅與健身教練男友車崇健拍拖8年，2019年男方曾向李施嬅求婚，不過遲遲未有舉行婚禮，去年決意分手。二人早前參加內地綜藝節目《再見愛人5》備受關注，李施嬅曾於節目中多次指責車崇健不是，爆出獨自進行4次眼部手術，車崇健全程缺席、對自己喜好不清晰等等。上集，李施嬅喺最後環節中，再三考慮後決定下車，選擇繼續發展呢段關係，又自覺自己一直逼對方，問問題又好尖銳，令車崇健難受，因而向對方道歉。不過，喺最新一集「第五季番外篇：收官派對」中，李施嬅被主持問到二人關係時，李施嬅自爆：「我們分開了」，續指：「我們就是沒有在一起了。」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 1 天前
吳佩慈「奶奶」崔麗杰塞班島被美國移民執法部門拘捕 同男友紀曉波多年未婚育有4子女
去年美國總統特朗普上任後，美國移民及海關執法局（ICE）人員不時採取拘捕行動，有報導指台灣女星吳佩慈男友紀曉波嘅媽媽崔麗杰喺美國屬地塞班島遭ICE人員涉嫌違反移民法拘捕，目前正在當地監獄被關押，案件將設聽證會，但未知幾時舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前