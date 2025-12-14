大埔宏福苑五級火｜醫衞局：明起為受災居民提供中醫義診服務

bvcsv6ib6nn5.JPG

醫務衞生局今日(14日)宣布，明日起至明年2月28日，宏福苑共8座樓宇的所有居民，包括外傭，可經全港康健中心安排接受最多3次免費中醫診症服務，包括按病情需要提供藥物及相關的治療；涵蓋火災後可能出現的健康狀況，例如情緒變化、失眠、心悸；咳嗽氣喘、咽乾喉癢；身體虛弱、疲倦、食慾不振、消化不良；以及痛症和筋骨損傷等。

居民可致電任何一間康健中心的熱線電話或親身前往康健中心尋求協助，不受現時的居住地點限制。受影響居民及因火災受傷而曾送往醫管局轄下公立醫院的傷者，均可獲香港中醫醫院全額醫療費用，豁免至明年12月31日，涵蓋香港中醫醫院所有政府資助服務，包括全科門診、分科門診、綜合專職醫療門診、日間住院、特項西醫診斷程序及藥物。

1中醫診所全額醫療費用減免

另外，18區中醫診所亦已提供全額醫療費用減免安排至明年12月31日，涵蓋中醫診所政府資助門診服務，即內科、針灸及骨傷或推拿。

