大埔宏福苑五級火｜阻燃棚網貴逾倍 銷售商指行內存「價錢行先」風氣

阻燃棚網貴逾倍，銷售商指行內存「價錢行先」風氣。(am730記者攝)

大埔宏福苑五級火引起坊間對棚網安全的關注，棚網銷售商麥偉強今早(5日)在商台節目指出，自政府多年前發出指引、建議業界使用具阻燃功能的棚網後，大部分有信譽的公司均已遵從，但坦言阻燃棚網的成本及重量均遠高於非阻燃棚網，導致部分承辦商可能為節省成本而選擇後者。

麥偉強透露，火災發生前一卷合規格的阻燃棚網約售80元，而非阻燃的則便宜一半，直言行內確實存在「價錢行先」的風氣，部分人或會因此罔顧安全，選擇價格較低的劣質物料，亦有人為降低成本「溝網」，混合使用不阻燃及阻燃的棚網，其他安全用品亦然。

將出現一定時間「真空期」

麥偉強表示，除了依賴內地廠方提供的檢測證書外，若發現有不太合理的質量，亦會用火機點燃物料作測試，或安排樣本交香港實驗室進行測試。合規格的阻燃棚網網格會較為緊密，重量亦會較重，用火機燃點樣本，非阻燃棚網雖然仍會燒著，但離開火源幾秒就會停止，亦不會燒著其他的物料。自宏福苑大火後，市場需求急增，合規格阻燃棚網價格急升至180元一卷，並出現斷貨的情況，現時訂貨亦要兩星期後才有貨供港，加上到貨後需送往實驗室測試，相信棚網供應會出現一定時間的「真空期」。

