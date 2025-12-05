大埔宏福苑五級火｜陳世昌：如火場溫度達千度鋼筋可能會疲勞軟化

wizhrowjp6kd.jpeg

大埔宏福苑五級火，房屋局獨立審查組最快於下星期，聯同結構工程專家及房署專業人員抽取樓宇混凝土芯樣本作詳細結構分析。香港工程師學會結構分部前主席陳世昌表示，一般火場溫度達到500度，混凝土及鋼筋會損壞，部分混凝土會剝落或有裂縫，如溫度高達1,000度，鋼筋更可能會疲勞軟化。

臨時加固可保樓宇無即時危險

陳世昌今早(5日)在港台節目表示，抽取混凝土芯樣本的是了解現場混凝土在大火後的情況，嚴重受影響的單位需要抽取較多芯樣本，如果達不到設計標準，就要考慮加固方案。臨時加固措施可以保障樓宇沒有即時危險，再按需要進一步修葺；復修時，可以在原來的結構上加鋼筋，亦可在嚴重位置重做、重鋪，由於工序比較複雜，需時計劃及處理。

重建對整體工作量要求很大

陳世昌又表示，混凝土需要包實鋼筋才能發揮混合作用，如有混凝土剝落或有嚴重裂縫會導致鋼筋膨脹。如果鋼筋局部膨脹，有可能影響兩者的結合，因此要仔細審視，如情況嚴重，目測已可看到結構有否變型。根據消防說法，局部樓層有比較嚴重的情況是正常，一般不會影響整體樓宇結構，但仍要了解損壞程度。如果樓宇的最底層牆柱受損，會影響整體安全，較高樓層則不會對承載力有大影響。

被問到是否要重建大廈，陳世昌認為，復修一般可以完全達到原本的設計要求，重建則要再做新的設計及平面圖，對整體工作量要求很大，原本的地基亦可能要有補充。

