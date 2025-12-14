大埔宏福苑五級火｜陳克勤：民建聯「清者自清」無涉法律問題 不少受災居民主動聯繫黃碧嬌求助

WhatsApp Image 2025-12-08 at 14.40.25.jpeg

第8屆立法會選舉結果塵埃落定，但今次選舉中民建聯得票率出現明顯跌幅。民建聯黨主席陳克勤出席在電視節目時表示，民建聯在大埔宏福苑火災事件中「清者自清」，過程中並未涉及任何法律問題，相信獨立委員會調查後便能水落石出。陳克勤又指，民建聯議員操守一向由紀律委員會監督，而黃碧嬌此前已向公眾澄清，故認為事件「無需再作跟進與討論」。

被問及事件會否帶來持續負面影響，他表示，即使在相關輿論壓力下，他於涉事區域的三個票站中得票仍然位於首位，反映選民對該黨工作的認同與期望；相信市民的支持主要建基於該黨政綱與地區服務，將持續做好地區工作，尤其是宏福苑災後重建事宜。他透露，在接觸的近千戶受影響居民中，不少是主動聯絡黃碧嬌，再由她轉介個案予團隊共同處理。

建議加強宣傳正確投票方法

到無效票數量達到4萬多張，較以往多。陳克勤指，過去選舉的無效票比例一般介乎2%至3%，本次比例與之相若，未見特殊異常。但他亦提到，部分選民在蓋印時可能出現技術問題，例如印墨不清、蓋歪或一張票誤蓋了兩個印章，「令到無效票多咗」。他建議政府應加強宣傳正確投票方法，以減少相關無效票。

