大埔宏福苑五級火｜陳國基：感到極度悲痛 政府各部門正全力跟進善後
大埔宏福苑發生五級火警造成嚴重傷亡。政務司司長陳國基今早(27日)在社交平台表示，對事件感到極度悲痛，向死者致以最深切哀悼，並向死者家屬及傷者致以最深切的慰問。目前消防人員仍在現場全力撲滅大火，而政府各部門正全力跟進善後，政府將竭力為受影響居民提供一切所需支援和協助。
留守緊急事故監察及支援中心
陳國基在社交網頁表示，昨日(26日)下午參加由行政長官主持的跨部門緊急會議後，晚上留守在緊急事故監察及支援中心，聽取各相關部門人員匯報現場情況，確保各部門按行政長官指示，全力進行搶救、應對，以及支援善後工作。目前消防人員仍在現場全力撲滅大火，而政府各部門亦正全力跟進善後。他又感謝前線人員，全晚不眠不休全力救災和協助居民，社會各界自發以不同方式支援受影響人士，展現香港人同舟共濟、守望相助的精神。
世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制
大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成至少44人死亡、58人受傷，包括一名消防員不幸殉職，火勢至今仍未完全撲滅。社交媒體平台Facebook專頁「我們都是在石籬長大的」上，有網民上載照片並發帖指「怡勝花園拆網中」，迅速引發網上熱議，多名網民質疑維修承辦商拆除保護網的時機，留言稱「今日忽然拆網肯定有問題」、「琴日唔拆依家先拆」，另外多個屋苑被發現拆棚網，包括黃埔花園及怡樂花園。BossMind ・ 5 小時前
全港146個順豐站即日起義務收集應急資源
順豐香港表示，為支援大埔宏福苑火災事故，將啟動「災後支援計劃」，並提供多項資源以助於前線緊急救援和善後工作，全港146個順豐站自即日起義務收集應急資源，包括洗護用品(洗髮水、沐浴露)、床品(床單、被子)、衛生用品(紙巾、衛生巾)、數據卡、充電器、內衣除外衣物，以及醫療用品(急救包、常用藥物)，將提供免費運輸協助慈善團體及當地組織，將物資送至受影響居民手中。 此外，順豐站會免費提供封箱膠紙、紙箱等包裝材料，供有需要的人士使用。 順豐香港亦已成立義工隊，大量員工全力協助救援工作，除了現場支援外，亦為慈善機構提供義務運輸，協助尋找失聯親屬及支持各項救援行動。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
香港大火！37歲消防員何偉豪殉職 消防處官網變黑白
香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓周三（26 日）下午發生火災，已造成至少 44 人遇難，45 人受傷，消防員何偉豪殉職。鉅亨網 ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜ 社署調遣社工到庇護中心 大埔區所有服務中心全日開放 新生會流動車提供情緒支援｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，災情今日持續，社署表示，正動員人力和物資為當區居民提供支援，已調遣社工、臨床心理學家和專業支援人員到所有臨時庇護中心及醫院跨部門援助站；署方要求大埔區所有青少年中心全日開放運作，支援當區暫時未能照顧子女的家長。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，已焚燒逾 5 小時未救熄，入夜更越燒越烈，波及共七座大廈起火。消防處晚上見記者表示，火警中有 9 人不幸在現場被界定死亡，另有 4人送院後不治，令死亡人數上升至 13 人，包括一名消防員；另有至少 15 人受傷，包括兩名消防員。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
香港大埔惡火44人遇難 外牆防護網疑未達標
香港警方和消防部門周四（27 日）凌晨召開記者會宣布，大埔屋邨宏福苑火災目前已造成 44 人遇難，45 人受傷，警方已拘捕 3 名涉嫌誤殺的男子。鉅亨網 ・ 8 小時前
大埔宏福苑五級火｜馬雲公益基金會捐3000萬
馬雲公益基金會捐贈3000萬元，向受災家庭和個人提供經濟援助，向消防員和應急人員及其家庭提供幫助。基金會向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向受災家庭和社區表達誠摯慰問，致敬每一位逆行而上的救援英雄。 阿里巴巴集團啟動首批捐款2000萬元，支援香港火災救援及後續過渡安置、生活物資補給、情緒疏導等。阿里巴巴向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向所有受災家庭和社區表達誠摯慰問，也向每一位逆行而上的救援英雄致以崇高敬意。 螞蟻集團和在港企業AlipayHK首批捐贈1000萬元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給等工作。向救災一線的所有消防醫護人員、社會愛心力量致以崇高的敬意。Fortune Insight ・ 4 小時前
嘉華與主席呂耀東向宏福苑大火受災人士合共捐款1,000萬元
大埔宏福苑昨日(26日)發生嚴重火災事故，嘉華集團宣布捐出1,000萬元，其中700萬港元由嘉華集團捐出，300萬港元由集團主席呂耀東以個人名義捐出，為受火災影響的家庭提供即時經濟援助。 集團向火災中遇難的居民和殉職的消防員表示沉痛哀悼，並對受影響居民及家屬致以誠摯慰問。 集團主席呂耀東表示，火災無情，人間有愛。得知大埔宏福苑發生火災，造成多名市民痛失家園，感到非常難過。集團希望透過是次捐款，能即時為受災街坊提供一點支持，略盡綿力，協助他們應對當前困境。公司與社區同心同行，祝願所有受影響人士早日走出陰霾，重拾正常生活。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
香港高層住宅發生致命火災後警方逮捕三人 竹制腳手架成調查焦點
【彭博】— 在香港一處高層住宅群發生致命火災後，當地警方以涉嫌過失殺人逮捕了一家工程公司的三名人員。該事件也重新引發了對香港在重大翻修工程中使用竹制腳手架的審查。Bloomberg ・ 11 小時前
信和集團及黃廷方慈善基金撥款2,000萬元賑災 預備約160間酒店客房提供免費住宿
信和集團表示，對於大埔宏福苑發生的火災事故，集團與社會大眾同感沉重。謹向受影響居民致以最深切的慰問與最熱忱的關切。信和集團及黃廷方慈善基金將撥款2,000萬港元支援賑災。同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備約160間客房，隨時為有需要的居民提供免費住宿支援，希望減輕他們尋找暫居之所的負擔。 因應居民的迫切需求，集團已迅速備妥各類生活物資，並轉交政府相關部門協調發放。此外，今日(27日)下午集團義工同事亦前往大埔聖公會救主堂社會服務中心，為市民送上餐盒和熱湯。謹盼以這份心意，為大家帶來溫暖與力量。同舟共濟，共渡難關。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
京東(09618.HK)救援應急物資運抵香港 佳宝超市正調配第二批救援物資
京東集團(09618.HK)表示，就大埔宏福苑火災已第一時間成立應急保障團隊，確保救災物資的專車專送，旗下京東物流(02618.HK)率先啟動預案並成立應急小組，自香港1號倉及廣東自營倉加急調配床單、保暖被褥、衛生用品、毛巾及即食麵、飲用水、自熱小火鍋等急需物資，首批救援應急物資於昨日(26日)夜晚至今日(27日)淩晨運送至各庇護中心，其他批次應急物資持續會不斷送出。 同時，集團旗下佳宝超市作已成立專項應急響應專班，於昨晚緊急調配飲用水、餅乾、即食麵等生活急需物資，送達受災區域指定地點，目前第二批救援物資已完成裝車，將根據現場需求隨時調撥補充。 集團表示，根據創始人兼主席劉強東規定，當全國任何地方發生災難，京東臨近庫房的管理者都有權捐出庫房的災區所需要的物資，毋須匯報。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
宏福苑火災 | 楊千嬅演唱會宣布如期舉行 捐贈首場收益及周邊產品所有盈利
楊千嬅本周六開始舉行一連六場演唱會，但就周三晚發生大埔宏福苑五級大火事故，決定將演唱會首場及周邊產品所有盈利撥捐東華三院，更呼籲圈中友好與歌迷Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
本地｜特首已要求即時安排巡查全港所有正維修大廈
行政長官李家超表示，他在今早召開跨部門會議，統籌全體政策局和各部門全面跟進大埔火災的應對工作，並聽取全體司局長匯報其範疇下的跟進工作和最新進展。Fortune Insight ・ 5 小時前
李嘉誠基金會撥款3,000萬元成立宏福苑火災緊急援助基金 另額外撥5,000萬元作後續支援
李嘉誠基金會宣布即時撥款3,000萬元設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日(26日)宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。另外，基金會將撥出額外5,000萬元作後續支援，協助社區重建。 基金會呼籲合資格的慈善機構透過慈山寺網站內的連結遞交資助申請，該網頁將在今日(27日)下午1時啟動，能夠迅速向有迫切需要人士提供直接支援的計劃將被優先考慮取納。 基金會指，創辦人李嘉誠對受災人士所面對的重大損失與挑戰深感難過，並對英勇的消防人員及所有前線救援服務人員致以衷心的敬意與感謝，旗下「紀律部隊專項基金」將另向在執行職務中不幸殉職或受傷的消防及救援人員提供支援。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%
大埔宏福苑五級火至今造成44人死亡，66人受傷，其中15人危殆，火災影響嚴重，市傳中國太平承保宏福苑屋苑綜合保險，中國太平股價今日（27日）早市曾跌8%，低見16.77元，半日跌1.4%，報18元，成交額4.57億元。28Hse.com ・ 6 小時前
