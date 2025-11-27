大埔宏福苑五級火｜陳國基：感到極度悲痛 政府各部門正全力跟進善後

7ca82436-d31e-4f12-9b6c-94f82c60e009_0.jpg

大埔宏福苑發生五級火警造成嚴重傷亡。政務司司長陳國基今早(27日)在社交平台表示，對事件感到極度悲痛，向死者致以最深切哀悼，並向死者家屬及傷者致以最深切的慰問。目前消防人員仍在現場全力撲滅大火，而政府各部門正全力跟進善後，政府將竭力為受影響居民提供一切所需支援和協助。

留守緊急事故監察及支援中心

陳國基在社交網頁表示，昨日(26日)下午參加由行政長官主持的跨部門緊急會議後，晚上留守在緊急事故監察及支援中心，聽取各相關部門人員匯報現場情況，確保各部門按行政長官指示，全力進行搶救、應對，以及支援善後工作。目前消防人員仍在現場全力撲滅大火，而政府各部門亦正全力跟進善後。他又感謝前線人員，全晚不眠不休全力救災和協助居民，社會各界自發以不同方式支援受影響人士，展現香港人同舟共濟、守望相助的精神。

