陳茂波在政府總部簽署弔唁冊，向在大埔宏福苑火災不幸罹難的人士誌哀。(陳茂波網誌圖片)

大埔宏福苑大火，財政司長陳茂波今日(30日)在網誌表示，社會以不同方式表達對罹難者的深切悼念，「這份哀慟傷痛，貫穿整座城市。」。他提及自己前天到了大埔探望受影響的居民，了解他們的需要和未來生活的安排，稱特區政府整個團隊、民政事務署、社會福利署等各個部門正全方位、全力支援居民需要。

陳茂波提到，在日前特別召開金融監管機構統籌會議，已加大力度協調和動員銀行、保險公司、強積金受託人等，積極為居民提供更靈活、更彈性和人性化的服務安排；同樣關鍵的是要釐清這場重大火災發生的原因，以避免同樣慘劇再發生。特區政府成立的跨部門調查專組已召開首次會議，會全速進行調查工作，執法部門也必將對所發現的違法行為依法嚴懲。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-陳茂波-釐清火災原因同樣關鍵/623583?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral