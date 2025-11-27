大埔宏福苑五級火｜面對災難事故 臨床心理學家建議家長兒童處理情緒方法

大埔宏福苑昨（11月26日）發生五級大火，新聞畫面、資訊、相片、消息廣泛流傳，突如其來的災難令社會、家庭、學校等處於震驚狀態，特別是兒童即使未有親身經歷，情緒可能備受影響，臨床心理學家鄒凱詩（Daisy）籲關顧家長學生精神健康、情緒變化。

家長注意自身情緒

面對突如其來的災難事故，臨床心理學家鄒凱詩（Daisy）指出市民普遍會感到傷心及困擾，災難現場畫面可能造成二次心理創傷，家長須留意自身情緒反應， 如察覺自己無法承受，如感覺沉痛、頻繁哭泣等，應立即限制接觸有關的直播及內容，適當保持情緒抽離，對心理健康十分重要。

間接接收事件畫面 或會導致創傷後壓力症候群PTSD

如家長與子女一起觀看新聞，家長須考慮孩子的年齡及性格，篩選接觸有關資訊內容，以及評估孩子承受的程度。同時家庭其他成員如不斷播放或持續討論內容，即使孩子未有親歷其境，亦會對他們造成心理壓力，並對其心靈造成影響。Daisy提醒家長，間接接收事件的畫面及內容，也有可能導致創傷後壓力症候群（PTSD）。

先行篩選及消化資訊 聆聽孩子感受重建安全感

Daisy提醒家長，特別是初小以下的孩子，需要警惕和注意此類資訊的處理方式，如曾觀看震撼的新聞畫面，孩子缺乏足夠的「正面人生經驗」，或會產生恐懼和高度焦慮，甚至擔憂自己家裡會否發生同樣事件，例如擔心大火發生時，家中只有自己和祖父母等情境，Daisy建議家長應先行篩選及消化資訊，陪伴在側聆聽孩子的感受，並以平實的態度向小朋友解釋事件，為孩子重建安全感。

提供實際幫助予受災者

同時如身邊有認識的受災者，如親友、同學、老師等，Daisy表示他們現處於茫然、無助和震驚的階段，失去財物、家園，以及由家園帶來的歸屬感和安全感。在此階段，首要任務是提供實際的幫助（例如基本食宿）、陪伴和聆聽，幫助他們重新建立安全感，協助他們生活重回正軌。

情緒支援熱線

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線: 2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

臨床心理學家鄒凱詩（Daisy）

