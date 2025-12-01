大埔宏福苑五級火｜馮梁結紀念中學一度成庇護中心 災民已離開學生今上網課

大埔宏福苑五級火，曾被徵用作安置疏散居民庇護中心的中華基督教會馮梁結紀念中學，以網上授課形式復課。(港台影片截圖)

大埔宏福苑五級火，受影響而需要停課的學校，今天以不同方式逐步復課，曾被徵用作安置疏散居民庇護中心的中華基督教會馮梁結紀念中學，以網上授課形式復課。至於何時恢復實體上課，要視乎學校及學生教職員狀況，強調首要照顧學生情緒需要。

馮梁結紀念中學連日開放安置疏散居民，過去數日居民亦到校排隊申請災民證、政府及非政府資助等。校外門外今日有告示，稱部分非牟利機構的服務已轉移到廣福邨廣平樓的地下，學校今天未恢復實體課。校長黃慧珊稱校內所有災民已離開，相關物資亦已運走，相關部門已清潔校園。今日上午上網課，下午會預留時間讓班主任處理復課事宜及了解學生情緒狀況。至於何時恢復實體上課，要視乎學校及學生教職員狀況，包括檢視所有硬件是否配合，亦要繼續照顧學生及老師情緒需要等，各項工作都需要時間跟進。



