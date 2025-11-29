大埔宏福苑五級火｜駐港國安公署：堅定支持特區依法嚴懲「反中亂港」分子「以災亂港」行徑

f664da58-25d3-45d9-95e0-366f6b478fef.jpg

大埔宏福苑五級火至今造成128人死亡、83人受傷。駐港國家安全公署今日發聲明指，在這危難時刻，「反中亂港」分子和別有用心者仍蠢蠢欲動、伺機作亂，公署堅定支持特區政府依法嚴懲「反中亂港」分子「以災亂港」行徑。

駐港國安公署批評這些人士泯滅人性、罔顧事實，散播虛假信息，惡意攻擊特區政府救援工作，挑動社會分化對立，煽動對行政長官李家超和特區政府的怨恨。他們妄圖利用災民的悲痛遂其政治野心，令香港重回修例風波的亂局，讓香港再現「黑暴」至暗時刻。公署表示有關人士的險惡用心和卑劣行徑為人神所共憤，必受道德嚴譴和法律嚴懲。

相信市民會擦亮眼睛

發言人指出，在中央政府和祖國內地強大支援下，香港特區政府以「當家人」、「第一責任人」的擔當和勇毅，帶領社會各界發揚獅子山精神，團結一致抗災救災、共克時艱。同時，特區政府有關部門及時澄清事實真相，揭露批駁亂港分子妖言惑眾、混淆視聽的邪惡圖謀，調查制止別有用心者借災生事、「以災亂港」的不軌言行。相信廣大市民定會擦亮眼睛、識別禍心，警惕一些人故技重施，打著「為民請願」的旗號挑動對抗、撕裂社會。

發言人強調堅決支持特區「毫不手軟」地依法打擊「以災亂港」行徑，堅決懲治危害國家安全的行為，堅決反制任何外部勢力的插手干預，堅決捍衛香港來之不易的繁榮穩定大勢。公署警告妄圖「以災亂港」的「反中亂港」分子，無論他們變換甚麼手法，都一定會受到香港國安法和《維護國家安全條例》的追究嚴懲。

