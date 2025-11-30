大埔宏福苑五級火｜騙徒持虛假災民表扮義工 圖騙銀行信用卡資料警籲提防

大埔宏福苑五級火發生後，大量熱心市民在附近為災民派發物資。(資料圖片／吳康琦攝)

大埔宏福苑五級火發生多日以來，社會各界都向災民伸出援手，不過有大埔街坊在區內發現一批可疑的年輕人，手持一疊的虛假災民登記表要求長者填寫，表格要求提供的個人資料包括姓名、銀行戶口、信用卡號碼，以及提款號碼、驗證碼等，坦言災民如果再被騙取僅餘的財產，情況就會雪上加霜。

籲長者勿因自稱義工便完全信任

有熱心大埔街坊近日在廣福邨平台派物資期間，發現有數名自稱義工的人士，向長者派發表格並逐一詢問他們的個人資料，包括姓名、身份證號碼、住址，以至銀行戶口號碼、信用卡號碼和提款號碼、驗證碼等。該名街坊見狀，因擔心長者受騙遂上前交涉，並一度質問對方「係咪想呃錢」。她憂慮較早前已經有長者受騙，因此在社交平台分享事件，提醒各熱心市民要特別提點在場長者，勿因對方自稱義工便完全信任。

警方今日在社交平台指，發現有騙徒懷疑假扮義工，使用虛假的「大埔宏福苑災民登記表」騙取個人資料、銀行及信用卡資料，甚至要求填寫驗證碼。警方提醒市民提高警惕，切勿隨便填寫任何表格，也不要向陌生人透露個人資料，包括姓名、身份證號碼、銀行戶口號碼、網上銀行帳戶及密碼。

