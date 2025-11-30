宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
大埔宏福苑五級火｜騙徒持虛假災民表扮義工 圖騙銀行信用卡資料警籲提防
大埔宏福苑五級火發生多日以來，社會各界都向災民伸出援手，不過有大埔街坊在區內發現一批可疑的年輕人，手持一疊的虛假災民登記表要求長者填寫，表格要求提供的個人資料包括姓名、銀行戶口、信用卡號碼，以及提款號碼、驗證碼等，坦言災民如果再被騙取僅餘的財產，情況就會雪上加霜。
籲長者勿因自稱義工便完全信任
有熱心大埔街坊近日在廣福邨平台派物資期間，發現有數名自稱義工的人士，向長者派發表格並逐一詢問他們的個人資料，包括姓名、身份證號碼、住址，以至銀行戶口號碼、信用卡號碼和提款號碼、驗證碼等。該名街坊見狀，因擔心長者受騙遂上前交涉，並一度質問對方「係咪想呃錢」。她憂慮較早前已經有長者受騙，因此在社交平台分享事件，提醒各熱心市民要特別提點在場長者，勿因對方自稱義工便完全信任。
警方今日在社交平台指，發現有騙徒懷疑假扮義工，使用虛假的「大埔宏福苑災民登記表」騙取個人資料、銀行及信用卡資料，甚至要求填寫驗證碼。警方提醒市民提高警惕，切勿隨便填寫任何表格，也不要向陌生人透露個人資料，包括姓名、身份證號碼、銀行戶口號碼、網上銀行帳戶及密碼。
▼市民到宏福苑獻花悼念▼
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-騙徒持虛假災民表扮義工-圖騙銀行信用卡資料警籲提防/623548?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
大埔宏福苑五級火｜政府：災民可免費長住過渡屋 若額滿盼考慮跨區入住
大埔宏福苑7幢大廈發生五級火，大批居民流離失所。政府因應意外成立「應急住宿安排工作組」，組長兼財政司副司長黃偉綸稱，目前已經有約1,500受影響居民入住政府安排的安置住宿，當中約1,000人入住過渡性房屋或者房協專用安置屋邨、約500多人入住酒店。am730 ・ 6 小時前
銀行支援災民 按揭還款寬限半年 推6項應急措施 延長服務加快補辦文件
為協助大埔五級火警受災居民渡過難關，金管局與銀行公會及28間零售銀行商討跟進事宜，銀行業界即時推出6項應急支援措施【表】，當中包括為受災居民的按揭、私人及信用卡等貸款提供預先批核的6個月還款寬限期（包括本金和利息），並豁免相關罰息和手續費，減輕受災居民的即時資金壓力。除了6項措施外，部分銀行更額外推出免息緊急貸款援助居民。信報財經新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜Tyson Yoshi聯同合作伙伴捐百萬家電：災後的需要會隨時間轉變
大埔宏福苑五級火至今釀死128人死亡，多人受傷，導致大量居民無家可歸。各界紛紛在能力範圍內伸出緩手，娛樂圈明星藝人都捐錢援助..Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》 曾三度因大事改名
宏福苑五級火至今造成128人死亡，多人受傷，演藝界多人紛紛響應捐款振災，多項娛樂活動都延期或取消，或將部分收益捐贈災民。今晚於TVB舉辦的《東華三院155周年歡樂滿東華》亦將改為《善心滿東華》。據《善心滿東華》網站所見，今次慈善活動目的「為大埔宏福苑事故籌款」，亦會「全數捐款將撥用於支援受大埔宏福苑事故影響之人士」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜黃偉綸稱暫不評重建 冀盡快安排宏志閣居民回去居住(何嘉駿報道)
【Now新聞台】財政司副司長黃偉綸表示，已找到超過2000個過渡性房屋單位可以免費讓宏福苑受影響居民長期居住，又指現時不會估計宏福苑是否要重建，希望盡快安排相對未受火災影響的宏志閣居民回去居住。一場火災令宏福苑多座樓宇嚴重受損，財政司副司長黃偉綸說，現階段不會估計整個屋苑是否需要重建。財政司副司長黃偉綸：「我覺得現在去估計是不好，要先看看每座樓宇的情況，任何的可能性我們都不排除，政府一直都會提供協助。宏志閣相對無直接受過火災波及，是受了一些水影響，因為當時救火有射水，現在我們盼望，如果它水、電也可以、安全無問題、電梯可以，盡快讓居民回去居住，其他7座樓宇受的影響相信是嚴重很多，現時火已熄滅，我們同事現在會盡快進入視察，看看不同情況。」火災後，多個營運酒店及過渡性房屋的機構都開放單位供有受影響居民使用，黃偉綸表示暫時約1500人入住相關設施，預料需求會繼續增加，當局暫時已找到超過2000個單位。黃偉綸：「如果他入住過渡性房屋時，就不用很擔心數星期後要再搬，視乎他們的居住需要，我們應該一直可以提供到。(所有這些提供都是免費?)無錯，我們不收費用。」當局強調，過渡性房屋有全面服務，包括社工支now.com 新聞 ・ 6 小時前
太平香港：全力以赴做好大埔火災保險理賠 幫助受影響居民渡過難關
中國太平(00966.HK)官網表示，針對大埔宏福苑火災事故保險情況，據了解，中國太平保險(香港)有限公司承保了宏福苑維修工程項目的建築工程全險、建築雇員賠償保險，業主立案法團第三者責任險以及財產全險、公眾責任險，並承保了部分住戶的家居保險、家傭險。 太平香港已迅速啟動應急機制，將按照保險合約，堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」的原則，積極做好保險理賠及客戶服務，與社會同心同行，盡最大努力協助受影響居民渡過難關。 太平香港對大埔宏福苑大火中不幸罹難的市民、英勇殉職的消防員致以深切哀悼，並向罹難者家屬、受傷、受影響居民表示誠摯問候。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 天前
FI專欄｜大埔宏福苑五級火 不徹查難以服眾｜林中榕
這是香港回歸以來最慘痛的人禍，大埔宏福苑五級大火，截稿時，死亡人數已升至94人，一名消防員在救援中殉職。火勢從11月26日下午於外牆維修棚架爆發，吞噬逾2000個單位的家園。 慘劇已成定局，傷痛難以逆轉，但社會最不能止於悲傷，更不能讓真相被時間沖淡。若這場可預防的災難最終只換來一份敷衍的報告、幾個低層背鍋者、幾條不痛不癢的改善建議，那才是對死者最大的二次傷害。 不徹查，難以服眾；不追責，無以重建公眾對政府、對制度、對這座城市的信心。 首先必須正視的，是這場火災本質上是一場「系統性失守」的惡果，而非單純意外。火種來自外牆維修棚架，這一點已獲初步確認：每戶窗外更被發泡膠板包裹，火勢如脫韁野馬，垂直竄升至上層單位。而且不少住戶指出未有聽到任何火警鐘聲，是否火警系統全部失靈？這場火災，由外到內都充滿問題。 更令人震驚的是，勞工處去年回覆宏福苑的居民的查詢電郵中指出，維修工程「不涉及明火」，故「棚架火險相對較低」，並強調勞工法例「不涵蓋棚架阻燃標準」，處方能否解釋如何得出這個結論？ 為何勞工處未要求強制防火塗層或金屬替代物料？為何未在工程啟動前進行火險評估？這些事實，暴露了監管從源頭即已失靈：註Fortune Insight ・ 2 天前
李嘉誠基金會撥款3,000萬元成立宏福苑火災緊急援助基金 另額外撥5,000萬元作後續支援
李嘉誠基金會宣布即時撥款3,000萬元設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日(26日)宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。另外，基金會將撥出額外5,000萬元作後續支援，協助社區重建。AASTOCKS ・ 3 天前
柏景峰｜呎價唔使1.5萬元 平過深水炸彈價有咩原因
柏景峰雖然是鐵路項目，但並非建於鐵路站上蓋，而是建於通風樓上蓋。項目由信置、資本策略及港鐵合作發展，承建商為金門建築，提供748伙，涵蓋開放式至三房間隔，關鍵日期為2027年6月，樓花期約1年半。28Hse.com ・ 5 小時前
宏福苑五級火︱姜濤暖舉曝光 語音訊息派正能量
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，圈中不少藝人都以各自方式伸出援手，向受災民眾提供支援，而今日（30日）有一名「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）透過社交網透露自己突然收到訊息，對方聲稱係「姜濤」，並透過旗下服裝品牌嘅會員系統，搜索得知佢嘅地址，繼而表示擔心佢現時狀東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防員何偉豪殉職市民到消防局送心意卡 工會呼籲向家屬捐款
大埔宏福苑五級火造成至少128人死亡，其中包括殉職的消防員何偉豪。他生前駐守的沙田消防局今早下半旗，有市民送上鮮花及心意卡。 寫上「豪師兄，落更了」 沙田消防局今早8時下半旗，並舉行默哀儀式。有消防員從災場回來參與默哀儀式，默哀不久後再次出動。消防局外擺放著市民送上的鮮花及心意卡，有心意卡寫上「願一路好走，am730 ・ 1 天前
宏福苑五級火災 各界施援手 善款數億元
大火無情、人間有愛，大埔宏福苑五級火災震動全球，多間企業及組織踴躍捐款，粗略統計善款已達數億元，為受火災影響居民提供援助。信報財經新聞 ・ 2 天前
大埔宏福苑五級火｜領事館確認7名印傭1名菲傭身故 累計最少8外傭殉職
大埔宏福苑五級火釀成128人死亡及83人受傷，包括外籍家庭傭工。菲律賓駐港總領事館確認，1名菲傭在這次火災中離世，讚揚她為了讓家人過上更好生活而遠離家鄉，付出了無數犧牲，總領事館在這艱難時刻向其家人、朋友及摯愛致以最深切慰問。 菲律賓駐港總領事館指，在今次火災另有79名菲律賓人安全、1人受傷、12人情況有待確定。am730 ・ 6 小時前
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 2 天前
火災支援｜多間銀行提供支援宏福苑措施 中信豁免六個月個人及按揭貸款 其他包括豁免手續費和還款寬限期
因應大埔宏福苑五級火，香港多間銀行陸續推出支援措施，包括大埔分行延長週末開放時間、提供按揭和個人貸款寬限期和酌...BossMind ・ 2 天前
權志龍今日出席《MAMA 2025》 捐百萬支援大埔火災 點名優先支援消防義工恢復
大埔宏福苑五級火釀成128人死亡，多人受傷，消防人員及義工連日救援。演藝圈多個活動延期或取消舉行，不過韓國音樂盛典《MAMA》如常於28及29日舉行，改以「支持香港」為主話，對演出作出修改。今日（29日），權志龍G Dragon將出席MAMA頒獎典禮，其經理人公司亦於下午宣布G Dragon將捐出百萬港元，更並特別指定優先支援參與救援的消防員及義工的身心恢復。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前