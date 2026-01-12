大埔宏福苑五級火｜黃偉綸：原址重建不切實際 陳克勤形容對方說法是出於好意

大埔宏福苑五級火導致居民痛失家園，應急住宿安排工作組組長、財政司副司長黃偉綸近日指原址重建是不切實際，行政會議成員兼新界東北立法會議員陳克勤形容對方的說法是出於好意，但要尊重居民希望保留社區連結的看法。

居民：政府不應因難而不做

有居民在電台節目指，超過800名居民聯署要求原址重建，認為政府無聆聽居民訴求，又指香港及內地都曾有原址拆卸重建的案例，質疑政府指原址重建需時10年是過長，又指政府不應該因為難而不做。

陳克勤今早在電台節目表示，如果政府不考慮原址重建，不應在問卷中提出原址重建方案。據他理解很多災民都希望住在大埔，另一個主流意見是盡快上樓。政府向居民提出的諮詢方案有3個原區重置方案，包括提出在大埔頌雅路西選址、大埔廣福公園選址或宏福苑原址重建。陳克勤認為三個選址各有利弊，部分涉及收業權或改劃地皮，其中頌雅路西的選址只可以興建約900多個單位，未必能安置所有災民。他續指雖然不會有百分百同意的選項，最重要找到「最大公約數」。至於應否以公帑支援重置計劃，陳克勤說政府沒有可能不參與重置計劃。但即使市民同情災民，也要謹慎使用公帑。例如可先使用宏褔苑支援基金，如果需使用公帑則需經立法會詳細討論。

居民需承擔樓價風險

樓宇安全學會會長何鉅業表示，並非完全做不到在宏褔苑原址重建，但非常困難，需要處理業權及保險等法律問題，清拆損毀樓宇的難度亦大，預計至少需6年進行工程。他又指即使是原址重建，單位設計難以與宏褔苑一模一樣，居民需要妥協，並承擔樓價風險。

測量師學會前會長林家輝則提出，原區「樓換樓」能夠兼顧情、理、法，爭議最小，建議政府在區內物色地皮，沿用宏福苑的圖則重建，盡量提供面積相約的單位予居民。

