大埔宏福苑3.3億元天價大維修釀五級大火造成嚴重死傷，當區區議員、擔任宏福苑法團顧問期間積極推動大維修的黃碧嬌，昨天(30日)到弔唁處致意，期間其團隊成員推撞追訪的傳媒，並喝斥記者「你躝開」。民建聯同日發聲明指出，倘證實包括黃碧嬌在內的任何民建聯成員存在違法行為，絕不姑息。

黃碧嬌今日(1日)亦在社交平台發聲明，表示對宏福苑大火造成多人死傷極度痛心。這場大火不是天災，而是人禍，是多年來有人漠視安全累積的惡果。死難者與傷者用生命為全港市民敲響警鐘，她絕不能讓他們白白犧牲。

黃碧嬌又表示，將親自向香港警務處報案，要求立即立案調查事件是否涉及現屆法團瀆職、隱瞞安全風險等嚴重罪行，同時向廉政公署要求立案調查，徹查現屆法團是否存在貪污瀆職，導致消防設備長期失修多年未被執管，並表示必會追究到底，絕不姑息。

法團：冀早日釐清責任為居民討回公道

宏福苑業主立案法團回應表示，法團管理委員會全體委員高度重視是次事件，並鄭重聲明，將全力配合警方及廉政公署的任何調查工作，支持依法追查真相，冀能早日釐清責任，為居民討回公道，亦還事件一個公正的交代。

另外，法團目前正全力投入災後善後工作，著力安置所有受影響居民，並已與民政事務總署及相關政府部門召開會議，商討應對方案。稍後將向全體居民公布進一步安排及最新進展。

法團對是次事故深感痛惜，並再次對所有受影響居民致以最深切的慰問，承諾會繼續履行業主立案法團責任，協助處理善後事宜，並積極配合一切調查，絕不迴避應有責任。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-黃碧嬌報警促查現屆法團是否瀆職-法團-極配合調查絕不迴避責任-更新-/623748?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral