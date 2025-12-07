大埔宏福苑大火發生已經逾一周，暫時共有159人死亡，31人失聯，政府早前宣布透過「一戶一社工」接觸住戶，勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）表示，暫時仍有13戶未能聯絡上，不排除他們全戶罹難，會繼續全力聯繫非同住的家屬。

勞工及福利局局長孫玉菡今日在無綫電視節目《講清講楚》受訪時表示，宏福苑1,984戶居民中，有1,971戶已透過「一戶一社工」跟進。至於仍然未能聯絡上的13戶，孫玉菡不排除他們全戶罹難，但會繼續全力聯繫非同住的家屬，希望儘快釐清失聯原因，亦正思考如何為失聯個案家屬特事特辦，加快處理後事等程序。

孫玉菡提到，社會福利署共有約2,000位社工，近乎每位社工都在「擠出時間」一對一跟進宏福苑居民個案，又強調會長期支援宏福苑居民。不過，他強調社署社工原本的工作不會停止，市民毋須擔心社工無法兼顧。他又提到，日後在專門領域例如需要「哀傷輔導」時，會向相關機構尋求人手支援。

地盤全面禁煙 考慮設定額罰款

政府就宏福苑大火成立獨立委員會，孫玉菡稱必定全力配合「毫無保留」呈交相關資料。局方又正研究修改附例，將地盤全面禁煙，等新一屆立法會上任，第一時間呈交審議，亦會考慮設立定額罰款。至於會否在地盤外為工人設吸煙區，如何平衡火警風險，要再思考。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-13戶未能聯絡上-孫玉菡-不排除全戶罹難/625533?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral