大埔宏福苑五級火 13 死15傷 宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，已焚燒逾 5 小時未救熄，入夜更越燒越烈，波及共七座大廈起火。消防處晚上見記者表示，火警中有 9 人不幸在現場被界定死亡，另有 4人送院後不治，令死亡人數上升至 13 人，包括一名消防員；另有至少 15 人受傷，包括兩名消防員。
宏昌閣棚架着火
消防處副處長（行動）陳慶勇表示，處方在下午2:51 接報指，宏昌閣大廈的棚架着火，初時面積大約 27米乘21米，現場為一個32層高大廈，有向單位裡面及其他大廈蔓延的趨勢，由於陸續收到求助個案，需要更多人手，消防處在下午 3 時 02 分將火警升為三級，現場環境持續惡劣，不斷有棚架及雜物跌下，遂在3:34將火警升為四級；至下午六時左右，求助個案仍然增加，入夜火勢仍持續，決定將火警升為五級。
消防指，目前動用八條消防喉，七架鋼梯在現場射水灌救，22隊搜索隊處理求助個案，消防處出動128架消防車，57架救護車，及767名消防救護人員。
風勢致火勢蔓延
陳慶勇表示，火警升級的原因包括風勢，及雜物竹棚燒着後飄去附近大廈，導致蔓延到七座大廈，消防在每一座大廈指派出一名消防區長，帶同隊員處理每一座樓宇。餘下未被波及的大廈，亦會保持射水降溫。
現場仍有單位火光熊熊，陳慶勇表示，目前暫未能估計何時可救熄，有兩、三座情況較嚴峻，有個別樓層火勢仍猛烈，溫度非常高，仍有求助個案在高層單位，消防未能到達，通訊中心透過電話與被困市民保持聯絡，消防員一旦能夠進攻到高層單位，就會帶被困市民到安全地方。
高層單位仍有人被困
網上有留言表示有人被困，消防表示，目前未能掌握被困、失聯人數，陳慶勇被困市民關好門窗，用濕毛巾或膠紙封好門和窗邊，與消防聯絡，個別大廈仍然高溫，消防會「仍然努力，不斷嘗試」。
消防處在火警中共處理28位傷者，其中 9 位不幸在現場界定死亡，有 6 位界定為嚴重，及後送往醫院，有 4 位證實死亡，包括一名消防員。事拿中傷者分別送去北區醫院、威爾斯親王醫院，及大埔那打素醫院，傷者包括一名消防總隊目左腳受傷，一位消防員有熱衰竭症狀。
警方出動 400 名警員，在宏福苑、廣福邨廣禮樓、廣佑樓進行疏散及外圍封鎖，警方已啟用傷者查詢小組，設立傷者查詢熱線 1878999，供市民查詢。
相關報道：
