大埔宏福苑五級火｜151條生命的悲鳴，五級大火燒出工程「致命疏忽」！特首李家超下令成立獨立委員會：法官徹查，追責到底！早前大埔宏福苑一場五級火警，造成至少151人死亡，是香港近年來最為慘痛的社區災難之一。這場人命傷亡極其慘重的火災，令社會對樓宇維修工程的安全問題產生巨大恐慌。面對公眾對真相和公義的強烈訴求，行政長官李家超於今日（2日）宣布，將成立一個由法官主持的獨立委員會，以最高規格全面徹查事故成因及相關問題。

編輯：Medical Inspire｜圖片來源：政府新聞處、Medical Inspirea製圖

李家超強調，必須「打破利益藩籬」，對所有涉及的人士「一問到底、追責到底」。要求調查必須「認真改革」，務求「化悲憤為改革力量」，並承諾調查報告將會全面公開。行政長官表示最終目標是：

「我們要讓真相水落石出，讓公義得到伸張，讓逝者安息，讓生者安心。」 「我會成立由一名法官主持的獨立委員會，審視起火和迅速蔓延的原因以及相關問題，我會聯繫司法機關邀請一名法官主持委員會工作，研究詳細的工作範圍。」

宏福苑大火何以能在極短時間內迅速蔓延，奪去大量生命？獨立委員會將審視事故及迅速蔓延的原因。根據目前的調查，火災揭示出維修建築工程中，從施工到監督都出現嚴重疏忽。調查顯示，工程動用了「大量易燃發泡膠」，相信正是火勢迅速擴散的關鍵原因之一。同時，廉政公署（ICAC）的調查更揭露了工程涉及舞弊，有團體涉嫌「有預謀地使用不合規圍網與合規圍網魚目混珠」。這些系統性的失誤和違規行為，直接將樓宇變成了致命陷阱。

在這類大型建築火災中，最致命的往往不是火焰本身，而是燃燒產生的有毒氣體。發泡膠是一種聚苯乙烯泡沫材料。當它快速燃燒時，會產生大量的一氧化碳（Carbon Monoxide, CO）和高溫濃煙。一氧化碳是一種無色、無味、無刺激性的氣體，這使得受害者難以察覺。當一氧化碳進入人體後，會優先與血液中的血紅蛋白結合，形成穩定的碳氧血紅蛋白。

碳氧血紅蛋白的親和力比氧氣高出數百倍，阻斷了氧氣運輸至身體各器官（尤其是大腦和心臟）。在高濃度的火場環境中，受害者會在極短時間內失去意識和逃生能力，導致慘劇。

為防止同類悲劇再次發生，李家超列明了八個主要的調查及改革方向，全面涵蓋了樓宇維修工程的各個環節：

1. 樓宇維修工程的施工安全要求、標準、監督、及日常維護制度；

2. 工程環節中是否存在不適當的相連利益、角色衝突或合謀串聯的系統問題；

3. 維修工程用料清單是否全面，以及檢測是否有效；

4. 各環節監管人員角色的承擔，包括政府及授權負責的專業人員；

5. 大廈涉貪、圍標及招標的系統問題；

6. 大廈消防系統運作有效運作的監督問題；

7. 大火的相關責任；

8. 法律懲罰的足夠性。

至於「獨立委員會」是否按照《調查委員會條例》設立的「獨立調查委員會」，即有法定傳召權及調查權，李家超在記者會上未有提及。目前，針對相關責任，警方已拘捕13人，涉嫌誤殺；廉政公署已拘捕12人，涉及裝修工程中的舞弊。目標是將所有需要負責的人都繩之於法。