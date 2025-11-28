大埔宏福苑五級火｜16歲女學生黎凱琪失蹤。（Threads「yinjjisbigbiggoodgood107」圖片）

大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，焚燒逾近兩日仍未救熄，造成最少94人死亡，當中包括一名消防員殉職，多人受傷，大批居民至今仍然失蹤。失蹤者家屬憂心如焚，連日於火場一帶來回穿梭尋親。

其中一名失蹤者為16歲女學生黎凱琪，她與70多歲爺爺、嫲嫲及叔叔同住於宏泰閣1605室。她的男友梁先生指，事發當日，凱琪考試放學後回家，下午3時08分透過WhatsApp表示「火燭了 隔籬屋」，於3時15分再傳短訊稱「燒到過嚟」，至3時23分發出最後一句「好辛苦」後便失去聯絡，自此音訊全無。其爺爺事發時剛巧在樓下，幸未受牽連，家人已在當晚把他尋回。

梁先生與凱琪的兄長已多次聯絡消防熱線，並獲回電再三確認單位門牌與位置；亦前往社區中心、醫院、甚至查看警方及消防公布的遺體照片尋找，惟仍未有消息；他們同時在社交平台發帖文，用盡所有途徑盼早日尋回家人。

男子助移民友人尋雙親

另一名市民余先生昨日（27日）亦到現場為友尋親，他向傳媒表示，原本希望協助照顧在火場一帶可能受困的動物。惟他一名已移民加拿大的友人父母居住於大埔宏福苑，至今仍失去聯絡，「搵咗好耐都搵唔到，心慌」，於是拜託他在場協助留意任何可能的線索，但暫時仍未有發現。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-16歲女生與家人同失聯曾留言稱-好辛苦-港男為移民友人尋雙親/623036?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral