大埔宏福苑五級火｜17層火海狂奔！救命恩人菲傭Vame僅2週遭解僱：我很愛那個嬰兒，但這並不足夠。

大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅是香港社會的一宗嚴重災難，更揭示了不少人性與法律之間的艱難抉擇。一名在宏福苑服務近一年的菲律賓籍外傭Vame的經歷，近日引起全城關注。她在大火當天發現發生火災後，迅速反應帶同僱主家中的男嬰及男嬰祖母，從居住的宏泰閣17樓跑下樓逃生。

Vame受訪時回憶，當時自己「已經在哭、顫抖」，抱著嬰兒祖母緊隨其後，面對眼前「開始著火，非常熱，有物件燃燒和跌落」的景象，驚心動魄。

然而，這份救命之恩，在事發後近兩週內，竟迎來了殘酷的現實：Vame被僱主終止了合約。雖然政府早前曾宣布向每名大火逃生的外傭提供兩萬元慰問金，但失去工作的事實，對Vame造成了極大傷害。當接到解僱通知時，Vame的反應是理解卻又心痛的無奈。她透過中介簽署終止文件，並含淚表示：「我能理解僱主的決定，因為他們的房子被燒掉了。

但我盡力地照顧該名嬰兒，我很愛那個嬰兒，但這並不足夠。

我的僱主終止了我的合約，這對我而言很傷害。」

這段充滿傷感的說話，將Vame在僱傭關係中付出情感與努力，但在突發災難及財政現實面前，仍顯得無力的處境，完全呈現在大眾眼前。而Vame的遭遇亦立即在網上引發熱話，不少網民直斥僱主「太不近人情」，但同時亦有理性聲音剖析僱主背後可能面臨的無奈困境。

有網民分析指，僱主解除合約的決定，可能並非完全出於「無情」，而是基於現實層面的三重壓力，這些壓力在災難後往往無可避免：

居住權與聘用權：

由於僱主的家園被五級火災燒毀，失去了固定的居所。有網民指出，根據香港入境處的規定，如果僱主失去「固定居所」，可能會影響其繼續聘請外傭的權利。 財政壓力：

即使政府提供援助，但重建或重新安置所需的時間及龐大開支，使部分僱主面臨財困。如網民所言，僱主「都未必有錢可出糧」。 無力提供合適住宿：

外傭與僱主之間有住宿要求，由於僱主需尋找合適居所，導致工人須與僱主分開居住。在長期流離失所的情況下，僱主可能「唔想綁住姐姐」，讓她們盡快尋找新的工作機會。

正如網民總結：「未經他人苦，莫勸他人善」，對於災難下雙方均是受害者的複雜處境，大眾亦需要抱持更為中立的理解。

不過Vame的個案絕非孤例，宏福苑五級火災影響範圍廣泛，連帶影響在當區工作的外傭生計。外勞事工中心（MFMW）社區關係主任唐曉昕表示，中心已接觸了約80名受火災影響的外傭，向她們提供支援。

外勞事工中心派發了約5,000元的緊急援助金，以及包括衞生用品、基本食物和更換衣物在內的緊急物資。對於需要臨時住宿的外傭，中心亦提供臨時庇護中心。然而，唐曉昕主任指出，許多外傭對於未來的工作「都有憂慮，也有不確定」，他們擔心僱主能力繼續聘用，急切希望盡快找到長遠工作。這約80人的外勞群體，正同時面對居住地和工作機會的雙重流失，處於生計懸崖邊緣。

而Vame及其他受影響外傭所經歷的，不僅是物質和經濟上的損失，隨時變成一場嚴重的「雙重心理創傷」：

急性壓力反應：

外傭經歷火災逃生，尤其是在17樓高溫、濃煙和尖叫聲中抱著嬰兒狂奔，身體和精神上必然承受了極大的驚嚇與恐懼。事後出現心有餘悸、顫抖、哭泣等，均是創傷後可能出現的急性壓力反應。

社會心理壓力：

災難發生後，若未能得到足夠的社會支援或情緒緩衝，緊隨而來的「突發性失業」和居所不穩，會構成巨大的社會心理壓力，極大機會惡化為廣泛性焦慮症甚至創傷後壓力症（PTSD）的早期症狀。這種生計和情感連結（對顧主及幼主嬰兒的愛等）的突然斷裂，會導致強烈的被拋棄感和無助感。

因此，她們除了獲得緊急物資和5,000元援助金的同時，亦需要提供專業的心理輔導服務，幫助這批在危難中展現勇氣，卻又在災後陷入困境的外傭，修復身心上的雙重創傷，重拾對生活的信心。

勞工及福利局局長孫玉菡早前已透過官方渠道宣布，政府將向罹難外傭的親屬發放兩項主要款項：

$20萬元慰問金：對外傭家屬的心意與援助。 $5萬元殮葬金：專門用於處理外傭的殮葬事宜。

另外，對於像Vame一樣倖存但失去工作的外傭，政府亦採取「生計保障」措施：

特別補助金：

政府向受災外傭提供2萬元的特別補助，旨在為她們提供緊急的經濟緩衝，與外勞事工中心派發的約5,000元緊急援助金（用於購買物資及食物）相互配合。 受傷補助：

至於在火災中受傷的外傭，政府將根據受傷程度，發放5萬元或10萬元的補助。 就業緩衝期：

入境處作出特別安排，容許因火災導致僱主無法履行合約的外傭，毋須先返回原居地，可以以訪客身份留港3個月，以便尋找新的僱主（有需要時可延長），並且豁免相關的延長逗留期限費用。

勞工處亦設立了特別專線 3582-8987 處理外傭的查詢事宜。