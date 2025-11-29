大埔宏福苑五級火｜600人警方災難遇害者辨認組今日進入現場 指：「希望這輩子都不要再出動」

大埔宏福苑五級火造成多人死傷，在大廈內還有多具未辨識身份的遺體，警方災難遇害者辨認組今日進入現場搜索。

協助家屬辨認身份

穿著全套白色保護衣的警員進入現場，他們進內會記錄發現遺體的位置、時間、遺體狀態、身邊財物。其後會在殮房憑遺體的銀包、手機、衣物、飾物、紋身、身體特徵等，協助家屬辨認身份。必要時，會提交政府化驗所提取指紋或DNA。

警方災難遇害者辨認組現時有640人，全部為兼任性質，隸屬刑事及偵緝訓練科(CID)。警方指災難遇害者辨認組是警方最沉默，卻最沉重的隊伍之一。640名成員平日是普通CID警員，只有當最慘烈的災難發生時才換上白衣，進入血腥現場，為遺體找回身份，讓家屬能好好告別。他們最常說的一句話是：「希望這輩子都不要再出動。」

